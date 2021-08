Teddy Reno, marito Rita Pavone/ Lei: “sono arrivata illibata all’altare”

Teddy Reno è il marito di Rita Pavone, ma anche il grande amore della sua vita. Una storia d’amore importante quella tra la cantante di “Cuore” e il noto produttore discografico che per diversi anni, all’inizio della loro relazione, hanno dovuto tenere segreto il loro sentimento. A raccontarlo in diverse occasioni è stata proprio la cantante: “abbiamo tenuto la storia segreta” – che ha anche rivelato – “io, con grande gioia, sono arrivata illibata all’altare. Non si usa più, ma all’epoca si usava…mia mamma ci teneva molto”. La Pavone parlando sempre del marito Teddy ha anche aggiunto: “ha avuto molto rispetto per me, ha detto: ‘Io ti aspetto. Per me è troppo importante’. Ho apprezzato tantissimo questa scelta”.

Rita Pavone/ "Sto lavorando a diversi progetti, ma al primo posto c'è la famiglia"

La storia d’amore tra Teddy Reno e Rita Pavone fece tanto discutere la stampa del tempo per via delle differenza d’età tra i due e per il fatto che fosse già sposato con Vania Protti, la madre del suo primo figlio. Nonostante tutto però i due si sono innamorati e, dopo il divorzio del produttore, hanno celebrato il loro amore. “Ci siamo sposati in Svizzera nel ’68 ed è stato un matrimonio molto carino fatto con mia madre e mio fratello, ma non con mio padre, perché non voleva assolutamente” – ha detto la Pavone.

Alessandro e Giorgio, figli Rita Pavone/ Uno è un artista famoso all'estero

Rita Pavone: “quando ho incontrato Teddy Reno ho capito che era l’uomo della mia vita”

Rita Pavone non ha mai avuto alcun dubbio che Teddy Reno fosse l’uomo della sua vita. “Quando ho incontrato quest’uomo ho capito che era l’uomo della mia vita, che non si può sempre pensare a quello che fai, al successo che hai…” – ha raccontato l’artista che ha proseguito dicendo – “devi anche pensare che domani tutto finirà. Tu chiudi la porta di casa tua e devi aver realizzato qualcosa. Ho pensato: se perdo questo treno perdo la mia vita perché è la persona giusta”.

Rita Pavone/ "Non ho paura di morire, mi aspetterà Dio", "Teddy Reno fondamentale per me"

Oggi i due sono più innamorati che mai e Teddy Reno, dall’alto dei suoi 94 anni, sta benissimo come ha raccontato la moglie: “non ha neanche il colesterolo alto e continua ad avere una bellissima voce, baritonale. A 94 anni è arrivato a quella dimensione di vita mentale che lo porta a fregarsene di tutto e a essere un po’ egoista: le cose devono succedere, se non sarà oggi, sarà domani. E’ una filosofia giusta”. Che dire a distanza di tantissimi anni Teddy e Rita hanno avuto ragione a combattere per il loro amore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA