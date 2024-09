Chi è Tedua: età, biografia, duetti e progetti

Nonostante il suo nome d’arte si ispiri alla lingua albanese (“Te Dua” ovvero “Ti amo”), Mario Molinari, ovvero Tedua, è nato a Genova il 21 febbraio 1994, e in pochi anni è riuscito a scalare le classifiche della musica italiana con il suo stile rap e trap.

Carlo Di Francesco, chi è il marito di Fiorella Mannoia/ Il matrimonio nel 2021 dopo un lungo fidanzamento

Dopo l’esperienza a Sanremo 2024, il cantante proprio in questi giorni sta girando il video del suo nuovo singolo Beatrice, realizzato in collaborazione con Annalisa, tra gli splendidi scenari medievali di Civita Castellana. Beatrice è il secondo estratto dall’edizione deluxe del terzo album dell’artista, intitolato La Divina Commedia, e riprende a doppio filo il tema dell’album stesso, con uno splendido gioco di botta e risposta tra la voce di Tedua e quella di Annalisa, in un mix mozzafiato.

Giada Masala, fidanzata Massimo Pericolo/ Chi è la modella che sta per diventare mamma

Dopo il successo de La Divina Commedia Tour, il cantante ha da poco terminato anche il tour estivo, Il Paradiso – Atto Finale, registrando il tutto esaurito in entrambe le tappe programmate.

Chi sarà la fidanzata di Tedua? Si vociferava di una famosa influencer…

Per quanto riguarda la sua vita privata, Tedua è sempre stato particolarmente riservato, preferendo che si parlasse più della sua musica che delle sue relazioni amorose. In ogni caso, dopo una relazione con l’attrice Cecilia Montanari, i rumour lo avrebbero voluto vicino alla nota influencer Alessia Lanza, infatti proprio quest’ultima durante un’intervista a Radio DeeJay aveva affermato che era in corso una conoscenza.

Rose Villain, chi è?/ Curiosità sulla cantante ai Tim Music Awards e il rapporto con il marito Sixpm

Questo rapporto, però, è naufragato ancor prima di nascere, infatti nel suo tour Tedua è stato accompagnato dall’influencer Carlotta Carboni e solo in questa occasione il cantante si sarebbe sbottonato con i fan dichiarando di essere felicemente fidanzato.

Il rapper, inoltre, proprio in questi giorni è finito tra i titoli di cronaca per una conoscenza purtroppo spiacevole.

Il nome dell’artista è stato infatti avvicinato a quello di Moussa Sangare, il ragazzo responsabile dell’efferato omicidio di Sharon Verzeni.

Tra la documentazione è spuntata una fotografia del 2016 che ritrarrebbe l’omicida insieme a diversi rapper del momento, come Ghali, Izi, Shade e lo stesso Tedua, durante una serata musicale, ma ovviamente si tratterebbe di una conoscenza molto vecchia e superficiale e l’artista non avrebbe nulla a che vedere con questo terribile criminale.