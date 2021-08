Tedua, grave incidente stradale/ Come sta? Foto auto distrutta, lui “Sono salvo”

Grave pericolo scampato per Tedua. Il celebre rapper ha davvero rischiato di perdere la vita a causa di un brutto incidente stradale. A testimoniarlo alcune foto fatte proprio dopo l’incidente, in cui si vede l’auto di Tedua completamente sfasciata nella parte anteriore. Un impatto che avrebbe potuto costargli molto ma dal quale, quasi per miracolo, è uscito indenne.

Lui stesso, a corredo delle foto, ha pubblicato un messaggio in cui si dice molto fortunato per esserne uscito illeso: “LA DIVINA COMMEDIA non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno. – ha esordito il rapper, tranquillizzando quindi tutti i fan che hanno immaginato il peggio vedendo le immagini – Ragazzi I’m safe, non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto. “La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo” be careful”.

Tedua sta bene dopo l’incidente: il sollievo dei colleghi

Tedua sta bene, nonostante il terribile incidente stradale avvenuto, come intuibile dalle foto postate, in autostrada. Il rapper fa sapere di essere l’unico coinvolto, dunque non ci sono feriti. Tantissimi i colleghi che, dopo aver visto le immagini e aver letto le parole di Tedua, hanno commentato, dicendosi felici che tutto sia andato per il meglio.

“È bello che ce lo stai raccontando”, ha scritto Ghali; “Forza forza”, il commento di Ghemon; e ancora “Che paura Broder! Sei stato grande anche in questo caso”, ha scritto invece il rapper Tormento. Da Gemitaiz a Clementino fino a Emis Killa, in tanti si sono detti sollevati dal fatto che il giovane rapper, il cui vero nome è Mario Molinari, stia bene.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VV (@tedua_wildbandana)





