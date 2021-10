Tekemaya a Domenica In/ La drag queen si esibirà in “Pazza idea” di Patty Pravo

Chi è Tekemaya?

Oggi Tekemaya sarà ospite a Domenica In da Mara Venier. Al secolo Francesco Bovino, Tekemaya, è una drag queen di origine leccese nota al grande pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione di The Voice of Italy 2018. Caratterizzata da una voce fuori dal comune e un timbro originale Tekemaya durante l’edizione del reality show riuscì a guadagnare un posto all’interno della squadra di Al Bano e si impose nella memoria degli spettatori anche grazie al suo look: una cotonatissima parrucca rosa e un vestitino azzurro ricamato.

La passione per il canto ha spinto Tekemaya a lasciare la sua città natale più volte per vivere di musica nonostante nella sua città sia una vera e propria star. Dopo la sua avventura all’interno del reality canoro Tekemaya ha continuato a suonare e cantare all’interno di club pugliesi e non proponendo al suo pubblico un repertorio sempre speciale e diverso. Oggi la drag queen sarà ospite su Rai 1 e stupirà il pubblico da casa e in studio con un’interpretazione della canzone “Pazza idea” di Patty Pravo.

Tekemaya ha portato la festa durante il lookdown

Durante il lookdown Tekemaya, come tanti altri artisti, ha deciso di presentare uno spettacolo online chiamato VarieTe’Ke che ha mostrato sugli schermi degli spettatori un trionfo di costumi, pailettes e musica tutto in chiave drag. Una serata di tributo alla canzone italiana che ha messo in luce il mondo drag e tutta la comunità Lgbtq. Questo spettacolo è rientrato nella prima edizione di Drag me up- Queer art festival, Tekemaya in occasione dell’evento lo ha definito come: “Una sorta di finestra sul futuro, una luce di speranza e un modo per poter parlare di amore e identità di genere in maniera leggera, ma mai superficiale”.

Tutti questi presupposti fanno ben sperare in uno show degno di nota quest’oggi nel salotto di Mara Venier, dove siamo sicuri che la drag queen porterà la sua energia per coinvolgere tutto il pubblico presente in studio.



