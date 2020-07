Tekken/ Video, su 20 il film tratto dal famoso videogame della Namco

Tekken va in onda oggi, venerdì 17 luglio, su Canale 20 a partire dalle ore 21. Ci troviamo di fronte a un film d’azione realizzato tra Giappone e Stati Uniti nel 2009 e dalla durata di circa un’ora e mezza tratto dal famoso videogame della Namco. È tratto da una sceneggiatura scritta da Michael Colleary, Alan McElroy, Charles Stone III e Mike Werb, con la produzione delle agenzie Crystal Sky Pictures e GAGA Communications, la distribuzione in Italia di M2 Pictures e la scenografia di Nathan Amondson. La regia è stata affidata allo statunitense Dwight H. Little, che nella sua carriera ha diretto diversi episodi delle serie televisive Prison Break, Bones e X-Files. Protagonista principale è l’interprete inglese originario di Singapore Jon Foo, visto anche in Batman Begins e Universal Soldier: Regeneration. Viene affiancato dall’americano Ian Anthony Dale, apprezzato in Non è mai troppo tardi, Una notte da leoni e Mortal Kombat: Rebirth. C’è anche Kelly Overton, famosa per Vizio di famiglia, Breaking Dawn e The Ring 2. Il cast è completato da Cary-Hiroyuki Tagawa, Luke Goss, Cung Le e Gary Daniels.

Tekken, la trama del film

Tekken è ambientato nel 2039, in uno scenario dilaniato da una Guerra di proporzioni enormi. Il mondo viene guidato da diverse corporazioni, tra le quali spicca la Tekken. Quest’ultima sponsorizza il torneo di combattimento Iron Fist, al quale vuole prendere parte il lottatore Jin Kazama per vendicare l’uccisione della madre. Viene affiancato dal supervisore Steve Fox e si innamora della bella combattente Christie Monteiro. Il vero obiettivo di Jim è uccidere Heihachi, colui che avrebbe ammazzato la madre. Il ragazzo riesce a salvarsi da diversi agguati e va avanti nel torneo. Nel frattempo, Kazuya e il padre Heihachi sono in guerra tra loro per l’organizzazione dei vari match. Dopo varie sfide, Jin giunge in finale per affrontare il cyborg Bryan e riesce ad ucciderlo. Quindi, si scopre che Kazuya è il padre di Jin e i due si sfidano in un ulteriore duello, vinto dal figlio. Jin canta vittoria, ma Heihachi medita ancora vendetta.

