Scontro tra Telemaco dell’Aquila e Guenda Goria a distanza

Telemaco dell’Aquila finalmente sale sul palco di Live Non è la d’Urso per raccontare la sua verità. Fino a questo momento lo abbiamo visto solo in un video pronto a puntare il dito contro Guenda Goria rea di aver fatto venire a galla alcune cose che non dovevano venire a galla. In risposta a questo video proprio Guenda Goria ha voluto dire che non è stata colpa sua e che il suo nome è venuto fuori al Grande Fratello Vip 2020 quando già Alfonso Signorini lo sapeva per via del gossip innescato dalle dichiarazioni della moglie, o ex moglie, Olga. La donna ha accusato Guenda di essersi avvicinata al marito quando ancora stavano insieme e questo ha portato fino a dentro la casa del Grande Fratello Vip il gossip. La cosa non è piaciuta a Telemaco che ha pensato bene di affrontare a distanza la bella Guenda soprattutto quando lei, uscendo dalla casa, ha annunciato di essere single.

Telemaco dell’Aquila furioso con Guenda Goria, lei rivela: “Ci stiamo sentendo ma..”

Guenda Goria ha accusato Telemaco dell’Aquila di averla lasciata sola, di non aver risposto al telefono e di non averla sostenuto in questo periodo, e per questo aveva deciso di chiudere. Uno spiraglio è arrivata nei giorni scorsi a Mattino5 dove proprio Guenda Goria ha spiegato a Federica Panicucci di non aver visto ancora Telemaco dal vivo ma che si stanno sentendo per cercare di capire cosa ne sarà di loro. La risposta arriverà davvero questa sera a Live Non è la d’Urso dove Telemaco potrà spiegare prima cosa ne è stato del suo rapporto con la moglie, poi di capire cosa è successo con Guenda Goria e, infine, dire la sua verità sul presunto flirt con Maria Teresa Ruta (cosa che leui ha già smentito).



