Telepass gratis sull’A22 Trento/ Iniziativa Provincia per alleggerire la tangenziale

Telepass gratis sull’autostrada A22 fra i caselli di Trento Nord e Trento Sud. No, non si tratta di una fake news, ma semplicemente di una misura che la giunta locale ha deciso di attuare, per alleggerire il traffico sulla tangenziale di Trento nelle ore di punta. Quest’ultima verrà interessata nei prossimi due anni dai lavori per la realizzazione del nuovo svincolo in via del Commercio, e di conseguenza, per evitare la creazione di code chilometriche, l’amministrazione locale ha cercato di incentivare gli automobilisti ad utilizzare la vicina autostrada. Il telepass gratuito è in vigore da pochi giorni, precisamente dal primo novembre scorso, e sarà utilizzabile in determinate fasce orarie, leggasi dalle ore 06:00 alle 09:00, quindi dalle 17:00 alle 20:00, nei giorni feriali, specifico proprio per i lavoratori.

TELEPASS GRATIS A TRENTO: ECCO COME FARE PER RICEVERLO

Per poter usufruire di questa agevolazione bisognerà appunto essere dotati di un Telepass, o eventualmente richiedere l’apparato. Per effettuare l’operazione ci si può recare presso Centro Servizi di Trento Nord (dalle 8 alle 18 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 16 il sabato), oppure compilare l’apposito modulo presso l’indirizzo e-mail urbanpass@autobrennero.it. L’agevolazione, ricordiamo, sarà attiva solo nei giorni feriali, quindi non il sabato e la domenica e non durante le varie festività, e chi entrerà e uscirà dalle stazioni diverse da quelle già elencate, non avrà diritto alla gratuità del passaggio. “Grazie alla pragmatismo della Provincia autonoma di Trento – le parole dell’amministratore delegato di Autostrada del Brennero, Diego Cattoni – possiamo offrire alla città una soluzione che aiuterà a mantenere fluido il traffico anche durante gli importanti lavori in tangenziale”. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’accordo con la Provincia di Trento, che coprirà ovviamente i costi dell’operazione. L’accordo avrà validità dodici mesi, e potrebbe essere rinnovato dal primo novembre 2020 nel caso in cui i lavori sulla tangenziale non fossero ancora terminati.

