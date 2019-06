Temptation Island 2019/ Anticipazioni, coppie: Jessica e Andrea, lei disdice le nozze

Jessica e Andrea formano la seconda coppia ufficiale di Temptation Island 2019. In Sardegna, con la conduzione di Filippo Bisciglia, è già partita la macchina della trasmissione di canale 5 che, come ogni estate, anche quest’anno regalerà emozioni e colpi di scena agli amanti del programma. In attesa che le puntate siano trasmesse in tv, il profilo social ufficiale del programma dell’amore ha cominciato a diffondere le prime informazioni sulle coppie protagoniste. Dopo Vittorio e Katia, è il turno di Jessica e Andrea che, dalle prime informazioni, ha già scatenato l‘entusiasmo dei fans della trasmissione. Il motivo? Jessica ha disdetto le nozze e ha cominciato ad avere dei dubbi sulla storia. Andrea è davvero l‘uomo giusto per Jessica? I due sono destinati a restare insieme? I fans di Temptation Island puntano già sulla coppia come assoluta protagonista della nuova edizione. Cliccate qui per vedere il post (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

TEMPTATION ISLAND 2019: VITTORIO E KATIA, PRIMA COPPIA UFFICIALE

Nuovi aggiornamenti su Temptation Island 2019, svelata la prima coppia ufficiale che parteciperà al reality show condotto da Filippo Bisciglia. Come riportano i colleghi di Novella 200, i due ragazzi si chiamano Vittorio e Katia, e sono totalmente estranei al mondo dello spettacolo. Una coppia che ha deciso di mettersi in gioco dopo una relazione che va avanti da anni, una prova per testare l’amore che prova l’uno per l’altro. Vittorio ha commentato: «Ho scelto di partecipare a Temptation Island per misurare quanto effettivamente mi ama Katia. Quello che provo io è un po’ più forte rispetto a quello che prova lei per me». Queste, invece, le parole di Katia: «Mi prendo tutte le libertà, dall’inizio della nostra storia. Perché lui me le ha sempre fatte andar bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene, in primis a me stessa. Poi viene il resto». (Aggiornamento di Massimo Balsamo)

ANTICIPAZIONI E COPPIE DI TEMPTATION ISLAND 2019

Continuano le indiscrezione in merito alla nuova edizione di Temptation Island. Lo staff è ufficialmente arrivato in Sardegna ed è occupato nell’organizzazione di macchinari e scenografie. A breve infatti inizieranno le riprese dalla bellissima location in Sardegna che da anni ormai ospita Filippo Bisciglia, le coppie, i tentatori e lo staff di Temptation Island. Al momento continuano a rimanere top secret i nomi dei protagonisti di questa avventura, anche se ci è comunque già possibile escludere alcuni nomi. Si è infatti ipotizzata la presenza tra le tentatrici della bella Klaudia Poznanska, ex corteggiatrice e non scelta di Andrea Zelletta. Lei ha voluto però smentire la notizia attraverso una story su Instagram, ammettendo che la frase detta durante l’intervista al Magazine di Uomini e Donne è stata detta per scherzo.

SMENTITE E INDISCREZIONI SUL CAST DI TEMPTATION ISLAND 2019

Klaudia quindi non sarà nel cast delle tentatrici di Temptation Island 2019, così come non ci saranno tra gli ospiti Ursula Bennardo e Sossio Aruta, che questa avventura l’hanno già vissuta lo scorso anno. È stata l’ex dama del trono Over di Uomini e Donne a smentire le voci: “Non potremo partecipare a Temptation Island. Presto però ci faremo vedere…”, ha fatto sapere Ursula che, ricordiamo, è incinta di Sossio. È invece delle ultimissime ore la notizia della possibile partecipazione tra le coppie di Kikò Nalli e Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari e la bella professoressa si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello ed è qui che è nato un flirt che è oggi una relazione. Che possano decidere di capire se è vero amore proprio nel reality dell’estate di Canale 5?



