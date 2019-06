TEMPTATION ISLAND 2019/ Federica Lepanto tra le single? Filippo Bisciglia svela che..

FEDERICA LEPANTO TRA LE TENTATRICI DI TEMPTATION ISLAND?

Le coppie di Temptation Island 2019 che, da lunedì 24 giugno, regaleranno emozioni al pubblico di canale 5, sono Vittorio e Katia, Andrea e Jessica, Nicola e Sabrina, Massimo e Ilaria, David e Cristina, Arcangelo e Nunzia. I fidanzati e le fidanzate, per capire se il loro amore sia in grado di superare qualsiasi prova, saranno alle prese con bellissimi tentatori e sexy tentatrici. Finora, però, non ci sono ancora conferme ufficiali sui nomi dei single. Secondo alcune indiscrezioni, tra i tentatori, dovrebbero esserci due protagonisti di Uomini e donne ovvero Giulio Raselli e Flavio Barattucci, entrambi ex corteggiatori di Giulia Cavaglià. Tra le tentatrici, invece, dovrebbe esserci la vincitrice del Grande Fratello 14, Federica Lepanto, tornata single da alcuni mesi dopo la fine della storia con Gianfilippo, un ragazzo che l’aveva conquistata dopo la partecipazione al reality.

TEMPTATION ISLAND 2019: LE PAROLE DI FILIPPO BISCIGLIA

Le registrazioni di Temptation Island 2019 non sono ancora finite, ma il countdown per la messa in onda della prima puntata è già partita. Ad essere ansiosi sono non solo i fans del programma dell’amore, ma anche Filippo Bisciglia che spera di avere lo stesso successo ottenuto con le precedenti edizioni. In attesa di scoprire se le sei, nuove coppie riusciranno a conquistare il cuore del pubblico di canale 5, sui social, il conduttore scrive: “Ditemi che ci state aspettando, noi non vediamo l’ora di andare in onda. Qui tutto procede lavoriamo giorno e notte con tanta passione ed impegno, sperando di regalarvi come sempre forti emozioni… noi qui le stiamo già vivendo… il viaggio nei sentimenti sta per iniziare”. Pronti, dunque, a viaggiare tra amore, gelosie e presunti tradimenti?





