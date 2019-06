Temptation Island 2019/ Anticipazioni: una coppia è già scoppiata?

ANTICIPAZIONI TEMPTATION ISLAND 2019

L’attesa sta per terminare. Dopo vari rinvii, finalmente c’è la data ufficiale della prima puntata di Temptation Island 2019. Il programma dell’amore, condotto da Filippo Bisciglia, tornerà in onda con la sesta edizione lunedì 24 giugno. Il conduttore, euforico della nuova avventura, su Instagram, ha già fatto partire il primo countodown. Nonostante le riprese siano ancora in corso (dovrebbero terminare il 20 giugno), è già tutto pronto per il viaggio nei sentimenti di sei nuove coppie che, non essendo sposate e non avendo figli, hanno deciso di mettersi in gioco accettando di trascorrere delle settimane nel villaggio dei single senza cadere nelle tentazioni. Nel corso delle varie edizioni, molte coppie sono riuscite a superare la difficile prova mentre altre non hanno retto alle tentazioni dicendosi addio. Cosa accadrà, invece, alle coppie della nuova edizione?

UNA COPPIA SI E’ LASCIATA A TEMPTATION ISLAND 2019…

I protagonisti di Temptation Isand 2019 sono: Arcangelo e Nunzia, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio, Sabrina e Nicola, Ilaria e Massimo, David e Cristina. L’unica coppia conosciuta dal pubblico è quella formata da David e Cristina, nata nello studio del trono over di Uomini e Donne. Tra le sei coppie, secondo le anticipazioni di Davide Maggio, una si sarebbe già detta addio. Chi sarà? I fans del programma, puntano su Jessica e Andrea che partecipano a Temptation dopo aver annullato il matrimonio e su Nicola e Sabrina tra i quali ci sono 20 anni di differenza. C’è anche, tuttavia, chi pensa che la coppia che si sia lasciata possa essere quella di Nunzia e Arcangelo. Il motivo? Le dichiarazioni di lui: “Lei è la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che deve essere l’unica”, ha detto nel video di presentazione. Quale coppia, dunque, avrà lasciato il villaggio già alla fine della prima puntata?



