Temptation Island 2019/ Filippo Bisciglia anticipa: “Una situazione delicata e un..”

COSA SUCCEDERÀ NELLA SECONDA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND 2019?

C’è grande attesa in vista del secondo appuntamento con Temptation Island 2019. Sono bastati pochi giorni per portare alcuni protagonisti a chiedere il falò di confronto immediato Eppure, stando a quanto svela Filippo Bisciglia, tante e tante cose devono ancora accadere. Il conduttore, che continua a macinare successi in fatto di ascolti, ha ammesso che mai come in questa edizione si è trovato in alcuni momenti in forte difficoltà. “ln sei edizioni di questo programma, non mi era mai capitato di dover giustificare il contenuto di un video che stavo per presentare a una delle fidanzate. Una situazione delicata.” ha raccontato Bisciglia alle pagine del Magazine di Uomini e Donne. Ma di chi sta parlando? Che si riferisca proprio al filmato che mostrerà ad Andrea, sulla sua fidanzata Jessica, nel corso della seconda puntata?

FILIPPO BISCIGLIA CONFESSA: “CI SARANNO COLPI DI SCENA”

Quel che è certo è che le prossime puntate di Temptation Island 2019 ci riservano scene imprevedibili. “Se c’è una cosa che ho imparato conducendo questa trasmissione per tutti questi anni, è che non è possibile capire fino in fondo chi si ha davanti osservando i primi falò.” ha ammesso Filippo Bisciglia nel corso della sua intervista. Il conduttore svela inoltre, senza sbilanciarsi troppo, un’altra anticipazione in merito alle prossime puntate: “Per conoscere realmente la coppie bisogna andare avanti. Questo Temptation ne è una prova: all‘inizio ci si può fare un’opinione su uno dei due componenti della coppia, ma lungo le puntata si finirà per cambiare completamente parere. Ci saranno dei colpi di scena, ma non voglio svelarvi troppo.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA