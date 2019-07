Temptation Island 2019/ Katia e Massimo si sono lasciati? Gli indizi che confermano

TEMPTATION ISLAND 2019: KATIA E VITTORIO SI SONO LASCIATI?

Il gran finale di Temptation Island sta per arrivare. L’avventura delle sei coppie di questa edizione, tre rimaste ancora “in gioco”, sta per concludersi. La puntata di lunedì prossimo si aprirà con le battute finali tra Massimo e Ilaria che, stando alle indiscrezioni che circolano sul web in questi giorni, sarebbero tornati insieme. Ma la curiosità è alle stelle anche per le altre due coppie rimaste sulle quali non mancano rumor. In particolare nelle ultimissime ore una di queste sarebbe stata avvistata insieme: stiamo parlando di Sabrina e Nicola. La fanpage instagram VeryInutilPeople ha pubblicato una foto della coppia insieme a Briancon, in Francia. La foto sarebbe molto recente, cosa che, dunque, a una settimana dalla fine del programma, svelerebbe che il loro percorso si è concluso con un lieto fine.

MASSIMO E ILARIA, SABRINA E NICOLA INVECE…

Ricapitolando, Massimo e Ilaria, così come Sabrina e Nicola, avrebbero lasciato Temptation Island insieme. Cosa ne sarà, invece, della coppia composta dalla fotonica Katia e da Vittorio? Per loro i presagi non sono del tutto positivi. Le immagini del ragazzo assieme alla tentatrice Vanessa e le parole di quest’ultimo di fronte ai filmati della sua fidanzata – “Non mi fa né caldo e né freddo vederla vicino ad un altro” – lasciano presagire in una rottura per la coppia. D’altronde nel loto caso, i ruoli si sono invertiti in corsa e ora, a soffrire e piangere, è proprio l’esuberante Katia. Come finirà per la coppia? Il loro amore è destinato a finire con Temptation Island 2019?

