Uomini e Donne/ Rocco Fredella a Temptation Vip? La risposta! (Trono Over)

Rocco Fredella è stato intervistato tra le pagine del Magazine dedicato al dating show che l’ha reso famoso. Dopo avere abbandonato il trono over di Uomini e Donne, l’ex cavaliere ha trovato l’amore tra le braccia di Doriana Bertola, scatenando il web. “Doriana mi è stata presentata dal mio agente durante una sfilata del suo brand a cui ero stato invitato. Io già avevo lasciato il programma. Capisco che a molti sembra prematuro che sia già innamorato, ma io sono fatto così, sono di pancia, e chi mi ha seguito dovrebbe saperlo”. Di seguito l’uomo, ha raccontato che loro sono una coppia affiatatissima anche sul lavoro: “Prima di tutto Doriana è una donna con gli attributi, oltre che bellissima. Una donna piena di idee, di talento, di voglia di fare: ha di recente aperto un brand che su internet vende magliette – ma a breve arriveranno anche costumi, teli da mare e intimo – e il due luglio a Parma, inoltre, è stato inaugurato il suo nuovo salone di bellezza che è assolutamente prestigioso e per il quale ha assunto personale di altissimo livello. Credo talmente tanto in quello che fa che in entrambe queste nuove attività collaboro anche io”.

Rocco Fredella e Doriana Bertola da Uomini e Donne a Temptation Island Vip?



Rocco Fredella ha poi aggiunto di avere tutta l’intenzione di sposare Doriana Bertola: “Ho già iniziato le pratiche per avere l’atto di divorzio da presentare per poter poi organizzare il nostro matrimonio in serenità. Come può notare, io sono una persona coerente: ero andato a Uomini e Donne solo per trovare l’amore e alla fine, anche se fuori, l’ho trovato e spero un giorno di poter presentare Doriana al pubblico. Di seguito, l’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ha parlato di Gemma Galgani: “Mi sconvolge il fatto che parli ancora di me: io ormai bypasso le domande che mi fanno su di lei. È vero che ho deciso di partecipare a Uomini e Donne per lei, e questo non lo rinnegherò mai, ma a questo punto se continua a citarmi penso che qualcosa le roda dentro. E sulla possibilità di partecipare a Temptation Island Vip con la fidanzata, aggiunge: “Io sono una persona molto gelosa, dinamite allo stato puro, e Doriana ha parecchi corteggiatori (…) quindi sarei davvero curioso di vedere come si comporterebbe senza di me in un villaggio pieno di single!”.

