Temptation Island 2019/ Quando inizia? Tutto lo staff in Sardegna

La sesta edizione di Temptation Island 2019 slitta di una settimana (si spera…). Ed infatti, se inizialmente avevamo una data, adesso nel promo televisivo compare la scritta “prossimamente”. Archiviato Uomini e Donne, con le avvincenti scelte dei tronisti, Maria De Filippi era assolutamente pronta ad iniziare una nuova stagione del reality dedicato ai sentimenti, ma qualcosa è andato storto e di seguito, scopriremo cosa. Durante le giornate passate, sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset la clip di presentazione del docu-reality di stampo sociologico, segnava il 17 di giugno come data d’inizio. Raccogliendo il testimone del Grande Fratello 2019 terminato questo lunedì sera, il programma bollente dell’estate, avrebbe dovuto appassionare il pubblico tra meno di una settimana. A quanto pare questo non accadrà. Ed infatti, secondo le ultimissime informazioni a nostra conoscenza, anche se le coppie sono state ufficialmente svelate, Temptation non andrà in onda a breve ma slitterà di qualche giorno.

Temptation Island 2019, ancora silenzio sulla data d’inizio

Lunedì 17 giugno 2019, Canale 5 ha disposto di mandare in onda uno speciale dedicato a Vasco Rossi. Per questo motivo, salvo complicazioni delle ultime giornate, la prima puntata della sesta edizione di Temptation Island, dovrebbe prendere il via il prossimo 24 giugno. Ed intanto in Sardegna le registrazioni sono già iniziate e lo staff di Maria De Filippi sta lavorando con impegno e costanza per confezionare il reality dell’estate nel migliore dei modi possibili. Il programma estivo è diventato un vero appuntamento fisso che gli amanti della TV che non possono assolutamente perdere per nessuna ragione le dinamiche proposte. Ecco perchè, quando hanno scoperto di non potere assistere nell’immediato a tradimenti, grandi passioni e intrighi sentimentali, hanno mostrato attimi di smarrimento. La trasmissione sarà condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia che pian piano, sta aggiornando gli estimatori tramite social. Le coppie annunciate sono sei: Katia e Vittorio, Jessica e Andrea, Massimo e Ilaria, Nicola e Sabrina, Nunzia e Arcangelo e Cristina e David (direttamente dal trono over di Uomini e Donne).

