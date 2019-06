TEMPTATION ISLAND 2019/ Chi sono le sei coppie ufficiali: nel cast due volti noti

Le sei coppie di Temptation Island 2019 sono pronte a mettere alla prova il loro amore tra tentatori e tentatrici. L’identità dei 12 personaggi che parteciperanno al programma è stata svelata, ma tra loro ci sono due volti noti: David Scarantino e Cristina Incorvaia, che si sono innamorati a Uomini e Donne. I due hanno ancora dei dubbi sulla solidità della loro relazione. Ci sono poi Ilaria e Massimo: lei lamenta l’immaturità di lui, che dal canto suo vorrebbe giocare di più con la Playstation. Problemi diversi per Jessica e Andrea: lei ha rimandato il matrimonio e non sa se ama ancora il fidanzato, lui non ha dubbi sul sentimento che prova per la sua compagna. Le altre tre coppie devono invece fare chiarezza sulle loro relazioni: Vittorio vuole mettere alla prova Katia, che rivendica la sua libertà; tra Nicola e Sabrina c’è il problema della differenza d’età. Infine, Arcangelo e Nunzia, insieme da 13 anni ma con tanti dubbi, infatti entrambi sono pronti a mettersi alla prova. E Temptation Island 2019 è l’occasione giusta. (agg. di Silvana Palazzo)

Temptation Island 2019: le coppie ufficiali

Temptation Island 2019 ha le sue coppie ufficiali. Sono sei le coppie che, fino al 20 giugno, in quel della Sardegna, registreranno le sei puntate che verranno trasmesse su canale 5 in prima serata anche se, ad oggi, non si conosce ancora la data precisa. Inizialmente, sembrava che la prima puntata di Temptation Island 2019 potesse andare in onda lunedì 17 giugno, ma a quanto pare, Mediaset avrebbe cambiato idea. Lunedì 17 giugno, una settimana dopo la finale del Grande Fratello 2019, infatti, canae 5 trasmetterà il Non Stop Live Tour 2019 di Vasco Rossi. Al momento, sul palinsesto estivo di canale 5 non c’è ancora spazio per la sesta edizione del programma dell’amore che sarà condotta ancora una volta da Filippo Bisciglia.

Temptation Island 2019: il messaggio di Filippo Bisciglia

Ad animare il villaggio dea Sardegna di Temptation Isand 2019 saranno Nunzia e Arcangelo, Cristina e David, Ilaria e Massimo, Sabrina e Nicola, Jessica e Andrea, Katia e Vittorio. Sono questi i nomi delle sei coppie che, non essendo sposate e non avendo figli, hanno potuto partecipare al programma dell’amore per mettere alla prova il proprio rapporto. Le coppie della nuova edizione vivono tutte storie importanti, ma non mancano i problemi. E’ il caso di Jessica e Andrea che hanno recentemente annullato il matrimonio non essendo più sicuri di voler stare insieme. Paura del futuro anche per Sabrina e Nicola a causa della differenza d’età. Sabrina, infatti, è più grande del fidanzato di vent’anni. Prima di andare avanti e legarsi ancora di più a Nicola, Sabrina vuole essere certa che sia la scelta giusta. Insomma, per le coppie i problemi non mancano. Riusciranno a superare indenni tutte le tentazioni? In attesa di scoprirlo, Filippo Bisciglia ha fatto partire il countdown sui social. “Qui tutto ha avuto inizio. Aspettando la prima puntata“, scrive il conduttore.





