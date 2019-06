Temptation Island 2019/ Single e coppie: Vittorio e Katia si lasciano? L’ipotesi

SCINTILLE DALLA PRIMA PUNTATA DI TEMPTATION ISLAND…

“Sarà una settimana interminabile!” scrivono i fan di Temptation Island che attendono con ansia l’inizio della nuova edizione. Un’edizione che promette scintille sin dalla prima puntata, come svelato dalle anticipazioni di questi giorni. Filippo Bisciglia ha dato ufficialmente il via al countdown verso il 24 giugno, quando andrà in onda la prima puntata di Temptation Island 2019. E c’è chi già scommette sulle coppie che si lasceranno. Una, in particolare, ha attirato l’attenzione del pubblico dal semplice video di presentazione: stiamo parlando di Vittorio e Katia. I sospetti del web non mancano: secondo tanti la coppia protagonista delle anticipazioni di questi giorni è proprio la loro. Alla base di questi sospetti ci sono proprio le dichiarazioni fatte dalla coppia.

VITTORIO E KATIA SI LASCERANNO A TEMPTATION ISLAND 2019?

Vittorio e Katia, secondo il pubblico di Temptation Island 2019, ci daranno grandi soddisfazioni. Il ragazzo, prima di iniziare questa avventura, ha tenuto infatti a sottolineare che: “Entrambi da sempre abbiamo avuto una grande libertà. Lei fa le vacanze con le sue amiche, va a ballare anche da sola, torna tardi la sera e io mi arrabbio.” Per poi aggiungere: “Lei, però, tra il serio e il faceto, mi risponde così: ‘ringrazia che sono tornata!’. Se le chiedo perché sia così distante mi dice che fa parte del suo carattere”. Una coppia che non parte quindi con basi solide a tal punto da sostenere e superare una prova complicata come quella di Temptation Island e dei suoi tentatori. I pronostici diventeranno realtà?





© RIPRODUZIONE RISERVATA