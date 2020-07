Temptation Island 2020, anticipazioni 2a puntata/ Valeria bacia Alessandro? La Elia..

La prima puntata di Temptation Island 2020 ha riservato al pubblico di Canale 5 non pochi colpi di scena. Dopo la consueta partenza, le coppie sono state immediatamente divise, dando spazio ai primi dissapori. Sin da subito è la coppia composta da Valeria e Ciavy ad attirare l’attenzione. Lui va via senza quasi salutarla e lei cade subito in crisi. Ma a consolarla c’è Alessandro Basciano che è pronto a conquistarla. Ad anticiparlo è anche il breve promo che anticipa cosa vedremo nel corso della prossima puntata. Giovedì prossimo su Canale 5, Alessandro e Valeria usciranno insieme per un’esterna che sarà alquanto romantica. E se le indiscrezioni parlano di un bacio tra i due, le anticipazioni fanno intendere che questo possa arrivare proprio nel corso della seconda puntata.

Temptation Island 2020, due falò di confronto nella prossima puntata?

Nella prossima puntata di Temptation Island nasceranno dubbi e incertezze anche per le due coppie Vip. In particolare pare che Pietro Delle Piane rimarrà abbastanza perplesso di fronte ad alcune immagini di Antonella Elia. Anche Lorenzo Amoruso si infurierà vedendo degli avvicinamenti di Manila Nazzaro ad un tentatore che arriverà anche a darle dei baci. Profondamente in crisi sarà però Annamaria. Per la donna arriveranno dei filmati del suo fidanzato Antonio assieme ad una tentatrice. Le affettuosità tra i due porteranno la donna a decidere di chiedere il falò di confronto. Ma è proprio con un falò che partirà la prossima puntata. Alessandro ha deciso di chiederlo alla fine di questa prima puntata di Temptation Island 2020, ma Sofia lo accetterà? Lo scopriremo giovedì prossimo su Canale 5.



