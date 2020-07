Temptation Island 2020/ Highlights 3a puntata: Ciavy supera il limite con Valeria, Elia scioccata

Il fuoco di Temptation Island 2020 si è spento in un battito di ciglia per la coppia formata da Valeria e Ciavy. I due sono arrivati ad un’inevitabile rottura dopo anni di incomprensioni e sofferenza. Il pr romano, alla fine, si è beccato un addio dalla sua ormai ex fidanzata e – malgrado le apparenze – in molti sono convinti che lui speri sia solo un arrivederci. Nella terza puntata, di certo, Ciavy ha collezionato una figuraccia dietro l’altra, insultando Valeria oltre ogni limite. E’ stato necessario persino l’intervento di Filippo Bisciglia, che ha quindi accompagnato la coppia verso una rottura segnata. Non c’entra nulla il tentatore Alessandro Basciano, con cui Valeria ha legato moltissimo durante la sua esperienza a Temptation. Ciavy e Valeria hanno catalizzato buona parte della puntata, animandola con schermaglie degne della tradizione del programma.

Temptation Island, Annamaria e Antonio: tormentone senza fine

La crisi di Annamaria e Antonio prende il volo nella terza puntata di Temptation Island. Una frase choc del fidanzato ad una delle tentatrice non è passata inosservata alla compagna. “Fai come me, porta il pantalone senza mutande”, avrebbe detto alla single Ilaria. Così ha scatenato le gelosie di Annamaria, pronta a prendere una decisione estrema sulla sua relazione Antonio. Troverà il coraggio, alla fine? Un po’ di brio, finalmente, anche tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. Nulla di grave, per ora, anche se i due hanno avuto modo di analizzare le carenze del loro rapporto. E nel finale di puntata, Antonella Elia sembra entrare in possesso di un video compromettente di Pietro. Il filmato si dice possa contenere elementi a dir poco sconvolgenti…

Temptation Island, Lorenzo Amoruso ha perso la testa per Manila Nazaro

Se ad inizio Temptation Island 2020 in molti definivano Lorenzo Amoruso come un “vecchio” saggio, qualcuno adesso avrà cambiato idea. La gelosia nei confronti di Manila Nazaro sta facendo brutti scherzi all’ex calciatore, che ormai si infastidisce di ogni cosa. Qualche problemuccio sulla convivenza continua a tormentare i pensieri del concorrente di Firenze. Lorenzo Amoruso se non dovesse darsi una calmata rischierà grosso nelle prossime puntate. Tra Anna e Andrea la situazione è sempre più complicata: lei minaccia di farsi mantenere a vita, dopo aver sentito il fidanzato definirla “viziata”. Nel frattempo ha concesso una palpatina al tentatore Carlo, scatenando la rabbia del buon Andrea, sempre più dubbioso sulla sua storia e irritato dal comportamento infantile di Anna.



