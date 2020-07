Temptation Island 2020 repliche streaming e pronostici/ Quale coppia si lascia nella 2a puntata?

COME VEDERE LE REPLICHE DI TEMPTATION ISLAND IN TV E STREAMING?

La seconda puntata di Temptation Island 2020 vi attende oggi, giovedì 9 luglio, in prima serata su canale 5. Il programma dell’amore, dopo l’ottimo esordio, è pronto a regalare nuove emozioni ai telespettatori che potranno seguire la puntata sia in diretta su canale 5 che in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi. Domani sera, invece, in prima serata su La5, sarà possibile guardare la replica. La seconda puntata dell’ottava edizione del programma estivo più amato dagli italiani si preannuncia ricca di colpi di scena. Le coppie sono già in crisi e questa sera, qualcuno potrebbe fare le valigie e abbandonare immediatamente il villaggio. La coppia in pole per l’addio imminente alla trasmissione è quella formata da Valeria e Ciavy. Dopo la confessione di quest’ultimo che ha ammesso di non essere innamorato di Valeria, quest’ultima si lascerà andare con un tentatore. Un gesto che, secondo i pronostici, metterà fine alla storia d’amore tra i due.

TEMPTATION ISLAND 2020, I PRONOSTICI SULLE COPPIE: MANILA NAZZARO E LORENZO AMORUSO ABBANDONANO?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, nel corso della prima puntata di Temptation Island 2020, sono stati degli spettatori delle vicende delle altre coppie. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, la coppia potrebbe abbandonare il programma ed essere sostituita da un’altra coppia. La pagina Instagram Anticipazioni.it ha pubblicato una foto delle coppie protagoniste e tra tutte quella mancante è proprio quella di Manila e Lorenzo. La coppia, dunque, abbandonerà il programma? Ci sono, inoltre, grandi possibilità che a lasciare il villaggio siano Alessandro e Sofia con il primo che ha chiesto il falò immediato e Annamaria e Antonio con la prima che, dopo un filmato del fidanzato, farà immediatamente le valigie. Andrea e Anna, invece, pur essendo in crisi, dovrebbero continuare l’avventura così come Antonella Elia e Pietro Delle Piane.



