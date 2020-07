Temptation Island 2020/ Tutte pazze di Alessandro da Pescara?

Siamo ancora un po’ tutti sconvolti dalla prima puntata di Temptation Island 2020. Il reality sui sentimenti ha preso il via con un boom di ascolti ma, soprattutto, alcune scene indimenticabili dalla gaffe di Antonella Elia con Sofia e finendo a Lorenzo Amoruso che, più che un concorrente, sembra un allenatore alle prese con i suoi ragazzi. La seconda puntata andrà in onda solo giovedì sera portando già alcuni dei concorrenti al primo falò, ma cos’altro è rimasto nella mente di tutti? Alessandro da Pescara, sicuramente. Chi è? Il tentatore che ha attirato subito, almeno fisicamente, le belle fidanzate di questa edizione. In molte lo hanno notato e WittyTv ha pensato bene di pubblicare alcuni video tra cui la presentazione del bel giovane che ha raccontato un po’ della sua vita e si è mostrato un po’ di più per la felicità dei fan che hanno potuto capire cosa abbia così colpito le fidanzate, almeno in un primo momento.

ALESSANDRO DA PESCARA E’ DAVVERO IL PREFERITO DI TEMPTATION ISLAND 2020?

Alessandro ha raccontato: “Nella vita organizzo congressi medici, lavoro come modello e ho una squadra di beach volley di cui sono allenatore. Amo giocare a tennis, mi piace l’equitazione, mi ci sono avvicinato da poco. Quello che mi attira di una donna è la semplicità, il modo in cui si pone, non mi piace una donna che vuole apparire troppo”. Secondo il tentatore di Temptation Island 2020 anche le donne guardano l’aspetto fisico anche se non lo ammettono, poi rivela che tra dieci anni si vede a Miami felice come adesso se non di più. Dopo averlo conosciuto davvero le ragazze si lasceranno conquistare da Alessandro? Lo scopriremo solo martedì sera quando il programma tornerà in onda nel prime time di Canale5.



