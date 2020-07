Temptation Island 2020 / Video, falò con lite e lieto fine: Alessandro cambia idea!

Colpi di scena, insulti, baci sul collo e clamorosi dietrofront. Questo e molto altro è accaduto nella seconda puntata di Temptation Island, chiusa con un inaspettato e prematuro lieto fine. Stiamo parlando di Sofia e Alessandro, che dopo un falò di confronto accesissimo hanno deciso di tornare a casa insieme. Una mossa sorprendente, considerando che i due erano sul piede guerra l’uno contro l’altra. Ci ha sorpreso soprattutto Alessandro, che aveva deciso di troncare definitivamente la storia. Sono bastate poche parole di Sofia per fargli cambiare idea, con una sorta di ‘ti odio e poi ti amo’ che li ha visti lasciare il villaggio mano nella mano. Lieto fine dunque, ma per quanto? Annamaria e Antonio, invece, resistono dal desiderio di richiedere il confronto, anche se la fidanzata in un primo momento aveva minacciato di abbandonare il programma per l’avvicinamento di Antonio alla single Ilaria.

Temptation Island: Valeria, Ciavy e Alessandro Basciano

Valeria è sempre più lontana da Ciavy e ora l’esuberante pr romano appare meno spavaldo rispetto alla scorsa settimana. L’avventura di questa coppia a Temptation Island rischia di subire fortissimi scossoni nella prossima puntata, con nuovi video ed una promessa di vendetta da parte di Valeria. Il nome di Alessandro Basciano continua a tormentare i pensieri di Valeria e Ciavy. Tra colpi bassi, incertezze e rabbia i due potrebbero arrivare presto ad un bivio. In molti, tuttavia, sperano che il loro viaggio nei sentimenti possa continuare fino alla fine del programma. Tra i preferiti del pubblico ritroviamo sicuramente Antonella Elia e Pietro delle Piane: lui gelosissimo dell’ex fidanzato di lei (Fabiano Petricone, ndr) ha intenzione di sganciarsi nella prossima puntata. Chissà che questo non sia un preludio a qualcosa di più serio…

Lorenzo Amoruso perde le staffe a Temptation

Lorenzo Amoruso e Manila Nazaro avevano trascorso tranquillamente i primi giorni a Temptation Island. All’ex attaccante era stato attribuito il nome di “saggio” per i suoi consigli ponderati ai compagni di villaggio. Ma quando ha visto alcuni tentatori avvicinarsi alla sua Manila ha letteralmente perso le staffe. Soprattutto per quanto detto dalla fidanzata sulla loro mancata convivenza. Chi rischia un falò anticipato è la coppia formata da Anna e Andrea. Lui ha ormai capito chiaramente la strategia della sua fidanzata: vuole farlo ingelosire e a tratti ci è pure riuscita. Adessi Andrea vuole cambiare registro a Temptation Island e per riuscirci potrebbe togliersi altri sassolini pesanti dalle scarpe.



© RIPRODUZIONE RISERVATA