Temptation island 2022 cancellato? Filippo Bisciglia scomoda la De Filippi/ “Resto in attesa di..”

Filippo Bisciglia si apre su Temptation island: ecco perché la nuova stagione del programma potrebbe saltare

Mentre si avvicina la bella stagione, sale sempre di più l’attesa per il consuetudinario via a Temptation island, il docu-format sui tradimenti prodotto da Maria De Filippi e presentato da Filippo Bisciglia, che tuttavia potrebbe non rinnovarsi per l’imminente estate 2022. O almeno questo lo si evince dalle ultime dichiarazioni che Bisciglia ha rilasciato al settimanale Di più magazine.

Dall’alto della sua esperienza televisiva maturata al timone del docu-format sulle tentazioni, che vede le coppie concorrenti mettere in discussione il loro amore – in un viaggio nei sentimenti condiviso con i tentatori, pronti a dividerle- nell’intervento Bisciglia lascia intendere che non ci sia la certezza matematica che il programma possa tornare a intrattenere i telespettatori per la stagione calda, in arrivo su Canale 5: “L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre, quindi aspetto di avere la conferma da lei”. Insomma, sembra proprio che ad avere l’ultima parola rispetto al consuetudinario rinnovo in tv di Temptation island sia proprio la produttrice, Maria De Filippi, che ad oggi non ha ancora ufficializzato a Bisciglia la conferma del docu-format sui tradimenti per l’estate 2022. Cosa che gli appassionati del format tanto si auspicherebbero.

Il futuro di Filippo Bisciglia è in tv, a prescindere Temptation island

Non ci è dato sapere, almeno non per il momento, il motivo legato al ritardo della conferma dell’attesa nuova stagione di Temptation island. Stando a quanto riprende Gossip & Tv, una possibile cancellazione del format potrebbe dipendere da una questione concernente i diritti del prodotto stesso. Tuttavia, sembra certo comunque che Bisciglia voglia proseguire la sua carriera artistica con l’intrattenimento televisivo. Nel suo curriculum, tra gli altri ruoli assunti nel piccolo schermo, va ricordata la sua partecipazione ad Amici celebrities in qualità di concorrente vip e l’incarico di concorrente a Tale e quale show, e il volto Mediaset intende affermarsi-non a caso- come conduttore di punta nel piccolo schermo.

I fedeli seguaci, intanto, si auspicano di rivederlo in tv, al timone del suo Temptation island, anche per la bella stagione 2022, dal momento che lui li tiene compagnia d’estate conducendo il format sui sentimenti sin dal lontano 2014.



