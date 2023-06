Temptation Island 2023, 1a puntata/ Diretta, coppie, tentatori e tentatrici: l’incontro con i single

Temptation Island 2023: anticipazioni e diretta prima puntata

Lunedì 26 giugno, in prima serata, canale 5 trasmette la prima puntata di Temptation Island 2023. Il compito di raccontare le storie delle coppie e le successive vicende spetta a Filippo Bisciglia che, ogni settimana, mostrerà alle fidanzate i video dei fidanzati con le ragazze single e viceversa. Il format, infatti, non cambia ed, esattamente come accaduto nelle altre edizioni, le protagoniste sono sette, nuove coppie, non sposate e senza figli tra loro, che vivendo un periodo di crisi, hanno deciso di mettere alla prova il rapporto per capire se ci può essere ancora un futuro.

Temptation Island 2023: quanto guadagnano le coppie?/ Spuntano le presunte cifre: cachet importanti

Per farlo, dopo l’arrivo nel villaggio e in seguito alla conoscenza dei tentatori e delle tentatrici, le coppie si dividono per trascorrere tre settimane lontane. Le fidanzate, così, vivono con i tentatori e i fidanzati con le tentatrici. Chi, dunque, tra le coppie riuscirà a superare tutte le tentazioni del villaggio?

Eugenia Rigotti, da Uomini e Donne a Temptation Island 2023/ L'ex corteggiatrice in un nuovo ruolo: foto

Chi sono le coppie di Temptation Island 2023

Le sette coppie di Temptation Island 2023 sono: Gabriella e Giuseppe, fidanzati da sette anni e che stanno vivendo un periodo di crisi perché lui si è iscritto ad un sito di incontri; Alessia e Davide, fidanzati da undici anni e profondamente in crisi in seguito ad una relazione extra di lei durata ben due anni; Vittorie e Daniele, fidanzati da quattro anni e conviventi. Partecipano al programma perché lei vuole un figlio e lui non è ancora sicuro di volerlo.

Ci sono, poi, Manu e Isabella, fidanzati da tre anni e che vogliono capire se ci sono le basi per portare avanti la relazione. O due sono molto diversi e hanno stili di vita opposti dal momento che lei vive in pieno cento a Milano e lui arriva da un quartiere popolare; Francesca e Manuel, fidanzati da due anni, ma si sono lasciati cinque volte per poi tornare insieme; Ale e Federico, fidanzati da tre anni e partecipano al programma perché lei vuole certezze per il loro futuro insieme. Infine, l’ultima coppia è quella di Mirko e Perla, fidanzati da cinque anni e alle prese con un periodo di crisi perché lei vede il fidanzato molto apatico.

Gabriela e Giuseppe stanno fingendo a Temptation Island 2023?/ Segnalazione choc: "In crisi? Conosco lei e…"

Chi sono i tentatori e le tentatrici di Temptation Island 2023

Sono 14 i tentatori di Temptation Island 2023 tra i quali spiccano gli ex corteggiatori Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa. Ecco gli altri nomi: Marco, Tommaso, Alberto, Emanuele, Luca, Davide, Fouad, Lorenzo, Andrea, Edoardo, Lollo, Ema, Igor. Le tentatrici, invece, sono: Carola, Valentina, Benedetta, Laura, Greta, Rebecca, Matilde, Vale, Roberta, Marika, Cristina, Nancy, Ilaria, Carmen.

Temptation Island 2023 può essere seguita in diretta televisiva su canale o in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione, disponibile per tutti i dispositivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA