Temptation Island 2023, gaffe del Tg5 prima della puntata finale/ “Scopriremo la coppia vincitrice”, ma…

Temptation Island 2023, la gaffe del Tg5 prima della puntata finale di ieri sera

Ieri sera è andata in onda l’ultima puntata di Temptation Island 2023, a chiusura di un’edizione di grande successo in termini di ascolti. Se la maggior parte delle coppie partecipanti ha optato per un falò di confronto anticipato, nella puntata finale sono rimaste ancora due coppie a ritrovarsi faccia a faccia per stabilire se uscire insieme o separati: Ale e Federico e Vittoria e Daniele. Per entrambe, però, il lieto fine non si è verificato: le ultime due coppie ancora in ballo hanno deciso infatti di uscire separatamente, al termine di due infuocati confronti di fronte a Filippo Bisciglia e ai falò.

Il meccanismo di Temptation Island è ormai ben rodato da anni ed è noto ai più, anche a quelli che non hanno mai visto il reality o che l’hanno abbandonato in corsa. Eppure è successo, proprio ieri sera, che il Tg5 abbia commesso un’importante gaffe sul funzionamento del docu-reality di Canale5. Il piccolo incidente di percorso non è affatto passato inosservato all’occhio attento del web, e il video della gaffe è presto divenuto virale. Ma cosa è successo di preciso?

Tg5: “Scopriremo la coppia vincitrice“. Gaffe su Temptation Island 2023

Tutto è accaduto quando nel corso della prima pagina, quella che all’inizio del Tg5 anticipa le notizie che verranno riportate nel corso del telegiornale, la conduttrice ha lanciato la notizia dell’atto finale del docu-reality, ma commettendo un errore, come riportato da Davide Maggio: “Tra poco in prima serata su Canale5 la puntata finale di Temptation Island, tra sorprese e colpi di scena. Scopriremo la coppia vincitrice di questa edizione tra le due rimaste ancora in lizza“.

Eppure a Temptation Island 2023, così come in tutte le precedenti edizioni, non ci sono affatto coppie vincitrici: non è infatti una gara che porta ad una vittoria finale, bensì un percorso individuale che ogni coppia compie per mettere alla prova i propri sentimenti. Una gaffe che sul web è divenuta virale.

La gaffe del Tg5 su Temptation https://t.co/ycLOD5kfMf pic.twitter.com/BZwUHpdJ4m — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) July 31, 2023













