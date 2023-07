Temptation Island 2023, Giuseppe finisce in lacrime per Gabriela?/ Lo spoiler TV della seconda puntata

Temptation Island 2023, Giuseppe finisce in crisi: c’entra Gabriela? Le anticipazioni TV della puntata del 3 luglio 2023

La nuova nonché seconda puntata di Temptation Island 2023 si preannuncia dalle vibes infuocate, con il fidanzato Giuseppe Ferrara che finirebbe in lacrime per via della fidanzata Gabriela Cheffo.

Può dirsi una tra le coppie dalle dinamiche in amore più infuocate, quella formata da Giuseppe Ferrara e Gabriela Cheffo, tra le coppie protagoniste al gioco dei sentimenti in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming web sul sito Mediaset infinity.

E nella seconda puntata del 3 luglio 2023, stando all’annesso spoiler lanciato dal profilo Instagram del format, in un apposito video esclusivo, Giuseppe si paleserebbe in crisi, tanto da finire in lacrime nel villaggio dei fidanzati e le tentatrici. Probabilmente é un video che immortala la fidanzata Gabriela in un momento forse compromettente vissuto nel villaggio delle fidanzate e i tentatori, quello che metterebbe in crisi il giovane, al cospetto dell’occhio pubblico e il conduttore di Temptation Island 2023, Filippo Bisciglia.

Della vita privata di Giuseppe Ferrara di Temptation Island 2023 sappiamo che fa coppia con la fidanzata Gabriela Cheffo da sette anni.

I motivi della crisi della coppia TV di Temptation Island

I due fidanzati sono protagonisti di una crisi d’amore in TV, perché lei non si sente apprezzata da lui, in seguito alla amara scoperta che Giuseppe si è iscritto a un’app di incontri con altre donne facendosi chiamare “American Boy“. Che il fidanzato abbia tradito Gabriela in una doppia vita condotta prima del via al format TV, non si direbbe un’ipotesi da escludere. Nel frattempo, però, la fidanzata potrebbe segnare una rivincita personale in TV, lasciandosi andare al gioco delle tentazioni di Temptation Island 2023 in una conoscenza avviata con uno o più tentatori alpha nel viaggio itinerante made in Sardegna.

Che Giuseppe e Gabriela siano destinati a rompere il loro fidanzamento? Chissà. Intanto il pubblico TV si dichiara in trepidante attesa di scoprire il contenuto della seconda puntata di Temptation Island 2023.

Nel frattempo, inoltre, fa rumore nel web anche lo spoiler TV del ritorno di Uomini e donne..











