Temptation Island 2023, Giuseppe ha tradito la fidanzata Gabriela?/ La tentatrice Roberta lancia un indizio

Giuseppe Ferrara ha tradito Gabriela Chieffo, anche con Roberta De Grazia, la ‘terza incomoda’ tra i fidanzati nelle vicende di Temptation Island 2023? É un interrogativo che si solleva spontaneo, nel post-uscita di scena della coppia di fidanzati e la tentatrice dal programma.

I due fidanzati, tra i protagonisti nel cast del docu reality sull’amore e il tradimento, hanno registrato due falò di confronto al termine del loro viaggio nei sentimenti, intrapreso a Temptation Island 2023. Al primo falò i fidanzati hanno rotto i rapporti, a fronte della infedeltà di coppia, la vicinanza di Gabriela al single conosciuto tra i tentatori, Fouad, e l’attrazione fisica nutrita da Giuseppe verso la tentatrice Roberta De Grazia. E ad un secondo falò, richiesto a sorpresa poi da Giuseppe, per la volontà del fidanzato di un ricongiungimento con Gabriela, i due fidanzati hanno poi convenuto, a sorpresa, di ricongiungersi.

Questo, nonostante il fidanzato abbia ammesso alla fidanzata di averla tradita, prima che la coppia si mettesse in discussione nel viaggio dei sentimenti in onda in chiaro TV su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity.

Roberta De Grazia lancia una frecciatina sibillina

E, intanto, spunta un curioso particolare social che vedrebbe Roberta De Grazia insinuare il dubbio su un tradimento di Giuseppe verso Gabriela, con la complicità della tentatrice. Si tratta di un post diventato virale via social, che Roberta ha pubblicato con un messaggio sibillino.

“Fai la brava, piangi per giorni’, si legge tra le righe di quella che si paleserebbe come la frecciatina di Roberta su Giuseppe e Gabriela, conosciuti a Temptation Island 2023. E la caption dalla difficile lettura a corredo del TikTok del momento, poi, prosegue: “Fai la brava amo, perché se arrivo a stancarmi ti faccio venire le crisi nervose”. Che Giuseppe possa aver tradito Gabriela, con Roberta, non si direbbe un’ipotesi azzardata, alla luce della “stilettata” social dove Roberta sembra voler minacciare la rivale in amore alludendo ad un’amara verità nascosta.

“Ti mando un paio di screen e piangi per giorni”, rincara la dose Roberta, in quella che potrebbe rivelarsi la minaccia di una verità top secret che potrebbe svelarsi ai danni della coppia di fidanzati, destinata in particolare a Gabriela.

Intanto, i fedeli telespettatori di Temptation Island 2023, a margine del curioso messaggio sibillino, si dicono in trepidante attesa per una controreplica dei fidanzati alla "provocazione" della tentatrice.











