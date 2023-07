Temptation Island 2023, Mirko in balia della gelosia: “Io impazzisco!” / Le anticipazioni della 2a puntata

Temptation Island 2023, Mirko Brunetti registra una reazione in presa alla gelosia: c’entra la fidanzata Perla Vatiero

Sale l’attesa generale per la nuova puntata di Temptation Island 2023, dove é prevista una reaction choc di Mirko Brunetti ad un video della fidanzata Perla Vatiero. Lo spoiler TV in questione, concernente la terza puntata in arrivo in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, giunge sulla pagina ufficiale di Temptation Island 2023 all’attivo su Instagram, in un apposito post di anticipazioni per gli spettatori.

In un nuovo video che é ora virale tra i nuovi post della pagina Instagram di Temptation Island 2023, in vista della terza puntata del docu reality sui tradimenti, Mirko Brunetti é immortalato in un triste momento di sconforto. “Io impazzisco, guarda io veramente impazzisco…”, dichiara il fidanzato in confidenza con il conduttore Filippo Bisciglia, e il motivo é il contenuto di avvicinamento fisico hot di un tentatore che di peso si poggia sul corpo della fidanzata Perla Vatiero, distesa in riva al mare. Per assistere alla scena del fidanzato in preda alla gelosia nutrita per la fidanzata, bisognerà sintonizzarsi in prima serata alla terza puntata di Temptation Island 2023, prevista in onda nella prima serata del 10 luglio 2023.

Perla Vatiero e Mirko Brunetti partecipano al viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2023, all’età di 26 e 25 anni e sono una coppia da cinque anni. È Perla a scrivere al programma per la partecipazione della coppia perché, dopo essersi trasferita a Rieti per amore di Mirko, oggi sente che la relazione con il fidanzato si sia appiattita. Insomma la fiamma dell’amore é messa a dura prova a Temptation Island 2023. Che Mirko Brunetti possa maturare la scelta di anticipare il falò di confronto con la fidanzata Perla Vatiero, a Temptation Island 2023?

Chissà. Nel frattempo non si esclude che la coppia di fidanzati possa convenire per la scelta di “scoppiare”, sulla scia della crisi di un’altra coppia partecipante al format delle tentazioni…

