Temptation Island 2023, pagelle ultima puntata/ Ale e Federico flop, finale a sorpresa per Vittoria e Daniele

Pagelle ultima puntata Temptation Island 2023: Ale e Federico, che delusione!

Temptation Island 2023 è giunto al termine non senza sorprese. L’ultima puntata ha mostrato al pubblico gli ultimi falò di confronto e svelato cos’è poi accaduto alle sette coppie un mese dopo la fine delle registrazioni. Addii, ritorni, pause e rotture definitive hanno lasciato il pubblico sulle spine fino alle rivelazioni finali. È perciò tempo di tirare le somme e capire quali sono state le coppie migliori e peggiori di questa edizione.

Partiamo subito da Vittoria e Daniele, protagonisti di uno dei due falò di confronto dell’ultima puntata. Un triste finale quello della coppia, con un’inversione dei ruoli: lei, dopo aver ceduto alla tentazione e aver baciato il single Edoardo, spera nel perdono di Daniele che, invece, prende la palla al balzo per chiudere in modo definitivo la loro storia. Dopo anni insieme e il forte desiderio di lei di avere un figlio da lui, i due si sono detti addio. Un finale già scritto dalle premesse del loro rapporto? Probabilmente sì. VOTO 5.5

Un finale evidentemente già scritto anche quello della coppia Ale-Federico. Lui del tutto disinteressato a lei, al punto da rimanere impassibile anche di fronte al bacio col tentatore; lei ormai colma di delusione e astio per l’indifferenza accumulata nel tempo. C’era davvero bisogno di arrivare a questo? Serviva davvero Temptation Island per capire che la coppia fosse ormai ad un punto di non ritorno? Un dubbio che lo stesso Filippo Bisciglia ha avanzato durante il falò di confronto dei due (finito ovviamente in rottura definitiva). VOTO 4.

Temptation Island 2023 si è dunque concluso con l’incontro con le coppie uscite nelle scorse puntate. Isabella e Manu (VOTO 6) hanno ritrovato un equilibrio, anche se la strada verso la reciproca soddisfazione sembra ancora lunga. Gabriela e Giuseppe (VOTO 5) stanno ancora insieme, ma la frase “Mi ha dato più libertà” detta da lei con grande soddisfazione non solo puzza di arcaico, ma chiarisce come il rapporto penda ancora da una parte rispetto all’altra. Basterà la buona volontà di lui ad eliminare questo divario?

Nessun ritorno di fiamma invece per Francesca e Manuel (VOTO 6.5): lei finalmente ha imparato a dare priorità a se stessa, chiudendo un rapporto diventato malsano; lui invece si è detto ‘pentito’ di com’è finita tra loro, dichiarando di non insistere con Francesca “per il suo bene”. Tante sorprese ci hanno riservato Mirko e Perla (VOTO 5.5): la rottura così immediata, a bruciapelo, che ha lasciato lei alquanto scossa, sembra però oggi spiegata dall’innamoramento di lui per la single Greta. I due non solo stanno insieme e hanno già fatto conoscenze in famiglia dopo poche settimane di conoscenza, ma si dicono “innamoratissimi”. Chiudiamo con Alessia e Davide, una coppia che fa un passo avanti e due indietro. Dopo aver ammesso di aver finalmente archiviato il tradimento di lei, decide comunque di chiedere una pausa di riflessione. Il motivo? Il suo comportamento a Temptation. Un cane che si morde la coda? VOTO 4.5.

