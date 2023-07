Temptation Island 2023, Vittoria: “Ho visto un film…”/ Che succede al pinneddu? La reazione choc

Temptation Island 2023, Vittoria e Daniele vicini all’addio? Lo spoiler tv

Sale l’attesa per la nuova nonché seconda puntata di Temptation Island 2023, prevista per la prima serata di programmazione TV e online sulle reti Mediaset, con una reazione choc di Vittoria.

Così come trapela da uno dei post delle anticipazioni TV condivise dal profilo Instagram di Temptation Island 2023, chiamata al pinneddu della puntata prevista il 3 luglio in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity per il pubblico del docu reality sui tradimenti, la fidanzata Vittoria registra una reazione inaspettata. Palesandosi in dissenso rispetto alla condotta del fidanzato Daniele al villaggio dei fidanzati e le tentatrici, la fidanzata sbotta: “L’ammazzo!”.

Un’esclamazione choc che il popolo del web segnala tra le reaction al video spoiler del format condotto da Filippo Bisciglia, che é ora virale sul re dei social. Ma non é tutto. Perché, poi, la reazione piuttosto contrariata, che potrebbe preludere ad una rottura tra i fidanzati Vittoria e Daniele, poi prosegue con la fidanzata che dal villaggio delle fidanzate e i tentatori, al pinneddu di bilancio consuntivo nel gioco di Temptation Island 2023 non nasconderebbe di essersi ricreduta per via del fidanzato: “Ho visto un film, praticamente…”. Ma cosa sia accaduto tra i fidanzati sarà solo il contenuto della seconda puntata di Temptation Island 2023 a rivelarlo.

Daniele e Vittoria in balia di una crisi d’amore

Daniele, nato nel 1990, lavora come direttore di un supermercato, mentre Vittoria, classe 1991, è un’estetista e gestisce un centro estetico a Roma. Prima di conoscere la fidanzata Vittoria, Daniele era sposato e ha avuto un figlio. Dopo quattro anni di relazione, Daniele e Vittoria fanno ora i conti con una lovestory vissuta tra alti e bassi che sperano di risolvere. A scrivere al programma é Daniele che accusa la fidanzata di “pressarlo” per avere un figlio, ma lui si sottrae alla volontà della fidanzata, in quanto “non ci sono i presupposti perché litighiamo veramente troppo troppo”. Di tutt’altra opinione si palesa, rispetto al fidanzato, dal suo canto, Vittoria: “Non lo sto pressando”.

