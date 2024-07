Temptation Island 2024 anticipazioni, Filippo Bisciglia assicura un colpo di scena/ “Ci sarà una scoperta”

Filippo Bisciglia, clamorose anticipazioni su Temptation Island: “Se ne vedranno delle belle”

Non ha deluso le aspettative la prima puntata del viaggio nei sentimenti trasmesso da Canale5 in cui sei coppie, una settima entrerà in gioco più avanti, hanno deciso di mettere alla prova il loro amore vivendo per alcune settimane divisi e con dei tentatori e tentatrici pronti a fargli commettere un passo falso. Giovedì scorso sono stati soprattutto Lino, fidanzato di Alessia e Tony, fidanzato di Jenny, ad attirare le ire e le critiche del web per il loro atteggiamenti poco rispettosi nei confronti delle loro ragazze. Il primo si è avvicinato molto alla single Maika mentre il secondo, dopo aver dichiarato di avere una doppia personalità come dottor Jekyll e mister Hyde, ha confessato di aver tradito varie volte Jenny. E cosa succederà nella seconda puntata di Temptation Island 2024?

Temptation Island 2024, quanto guadagnano coppie e tentatori?/ "Ecco anche il cachet di Filippo Bisciglia"

C’è grande attesa nello scoprire che Lino Giuliano accetterà o meno il falò di confronto immediato chiesto dalla fidanzata Alessia e nel frattempo delle anticipazioni su Temptation Island 2024 le ha fornite Filippo Bisciglia in una intervista concessa a TeleSette. Il conduttore ha assicurato che ci saranno dei clamorosi colpi di scena e poi ha aggiunto sibillino: “Anche quest’anno ce ne saranno delle belle. D’altronde partire con i sentimenti è sempre tutta una scoperta”. Parlando più in generale, poi, Bisciglia ha confessato di essere un grande fan del programma, di seguire la versione americana e di essere rimasto molto sorpreso quando, ormai dieci anni fa, gli è stato chiesto di condurlo ed ancora oggi gli fa un certo effetto.

"Finale inaspettato a Temptation Island 2024"/ Filippo Bisciglia lancia lo spoiler sulle coppie!

Filippo Bisciglia non ha dubbi: “Ecco qual è il segreto del successo di Temptation Island 2024

Durante l’intervista al settimanale a Filippo Bisciglia è stato chiesto qual è, secondo lui, il segreto degli ottimi ascolti di Temptation Island 2024. “Non avrei mai immaginato però che avrebbe raggiunto tali livelli di successo e di notorietà” ha dichiarato il conduttore per poi aggiungere: “Il pubblico lo aspetta con ansia sempre, si appassiona alle storie e ai meccanismi che si innescano nei due villaggi.” E sull’affetto e stima che il pubblico dimostra nei suoi confronti, invece, ha ammesso incredulo: “Non nascondo che mi riempie di gioia e a volte penso perfino di non meritarmi l’affetto che le persone mi dimostrano” Ormai il reality estivo di Canale5 ha i suoi riti invariabili c’è il falò, c’è il pinnettu, il caicco. L’unica cosa che cambia è la collocazione settimanale, il giorno di messa in onda non è più il lunedì ma il giovedì. E quindi non resta che ricordare l’appuntamento con la 2a puntata di Temptation Island in onda questa sera a partire dalle 21.30 circa.











