Temptation Island 2024, confermata la doppia edizione/ L’annuncio in diretta su Canale 5: “Ecco quando parte”

Doppia edizione di Temptation Island 2024 confermata: ecco quando andrà in onda la prossima

Temptation Island 2024 raddoppia e no, non si tratta più soltanto di un’indiscrezione. Il reality delle coppie, la cui ultima edizione ha aperto i battenti il 27 giugno, quest’anno raddoppia e va in onda anche in autunno. L’annuncio è arrivato nel corso della seconda puntata del programma, che ha lanciato in sovraimpressione l’annuncio per le prossime aspiranti coppie, con tanto di numero di telefono a cui chiamare se si vuole partecipare. Ma non è tutto: il messaggio ha anche svelato che la seconda edizione di Temptation Island 2024 è prevista per settembre.

Non abbiamo ancora una data d’inizio ufficiale per la prossima edizione Temptation Island 2024, che più che winter sarà dunque ‘autumn’. Ricordiamo che le indiscrezioni su una doppia versione del programma hanno iniziato a circolare già lo scorso anno, quando si è parlato di un Temptation Island ambientato in pieno inverno, in una location in montagna, magari immersa nella neve. Il progetto però non è andato in porto, lasciando i fan del format con l’amaro in bocca.

Temptation Island raddoppia: la reazione del web

L’annuncio fatto in via ufficiale e, per di più, in diretta televisiva cambia letteralmente le carte in tavola, facendo gioire i telespettatori di Temptation Island 2024. Fiumi di commenti di gioia hanno invaso i social dopo l’annuncio: “Temptation raddoppia a settembre, grazie Maria!” ha commentato un fan, e ancora “Temptation raddoppia? Sono già pronta a commentare le prossime corna!” La felicità è, insomma, tanta…











