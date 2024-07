Temptation Island 2024, come è finita tra Jenny e Tony?

Attesa ai massimi livelli per il gran finale del programma di Canale Cinque condotto da Filippo Bisciglia, questa sera tutti i nodi verranno al pettine nel viaggio nei sentimenti, con le coppie rimaste in ballo che riveleranno al pubblico la loro decisione finale riguardo alla loro storia, e tra i protagonisti dell’ultimo atto di Temptation Island 2024, così come tutti gli altri, troveremo anche Jenny e Tony, la coppia che ha messo l’amore alla prova e che ha regalato diversi colpi di scena anche dopo la fine della trasmissione, come rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che nei giorni scorsi ha svelato la presenza del fidanzato a una festa: “In questo momento lui si trova a una festa in una villa privata in provincia di Catania, gli hanno vietato di fare foto perché è incognito; ci sono molte belle ragazze”.

Temptation Island 2024 ha messo a dura prova i sentimenti di Jenny e del fidanzato, con l’augurio dei telespettatori del format che si sono riversati sui socia che sembra quello di proseguire in solitaria la sua vita, senza Jenny, giudicato male dopo l’apparizione nel programma di Canale Cinque: un futuro della coppia lontano dalla telecamere appare cosa complicata.

Siria e Matteo, la speranza del pubblico dopo Temptation Island 2024

I due protagonisti del viaggio nei sentimenti hanno attirato l’interesse non solo del pubblico ma anche della stampa, vista la curiosa storia che ha visto protagonisti Siria e Matteo a Temptation Island 2024, lei è dimagrita di oltre 70 kg negli ultimi tre anni e nel resort in Sardegna ha cucito un rapporto speciale con il tentatore ed ex calciatore Simone Dell’Agnello, c’è chi giura che i due abbiano lasciato insieme il programma di Filippo Bisciglia. La coppia si è messa in gioco, la sensazione è che Siria però abbia voglia di intraprendere un cammino diverso rispetto alla storia con Matteo.

Tra le previsioni per il futuro non è da escludere però un ritorno dei due, magari dopo un giro di giostra della ragazza, vogliosa di godersi questa nuova vita con diverse taglie in meno e curiosa di scoprire cosa si trova oltre il recinto di casa, anche per Matteo i giochi non sembrano del tutto chiusi in ottica futura, le cose dopo Temptation Island 2024, la sensazione è che quella della fidanzata possa essere solo una sbandata momentanea.