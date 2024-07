Simone Dell’Agnello, chi è il tentatore di Vittoria Bricarello a Temptation Island 2024

È stato un percorso particolare quello di Simone Dell’Agnello a Temptation Island 2024. L’ex calciatore ha deciso di intraprendere un percorso da tentatore in questa nuova edizione del reality delle coppie, finendo per diventare uno dei protagonisti assoluti delle ultime puntate. Prima di avvicinarsi a Vittoria Bricarello nel corso della penultima puntata, Simone aveva manifestato il suo interesse per un’altra fidanzata: Siria Pingo.

Proprio a lei Simone si è inizialmente mostrato interessato, al punto da dirle che, per lui, era la più bella del villaggio. Il percorso di Siria a Temptation Island 2024 ha però preso una piega differente, focalizzandosi più su se stessa che sulla conoscenza con un tentatore. Così non ha approfondito la conoscenza con Simone Dell’Agnello, al quale si è però avvicinata, nei giorni successivi, proprio Vittoria.

Simone Dell’Agnello e Vittoria, scoppia la passione a Temptation Island 2024

Alle immagini piccanti andate in onda nella quinta puntata di Temptation Island 2024, si è dunque arrivati non di botto ma gradualmente, soprattutto dopo che Vittoria ha visto le immagini del fidanzato Alex tra le braccia della tentatrice Nicole. Ha così abbandonato ogni riserva, buttandosi a capofitto nella conoscenza con Simone Dell’Agnello, “l’unico che mi interessa”, ha poi ammesso la fidanzata. E Simone, nelle immagini andate in onda ieri sera, è parso realmente attratto e interessato a Vittoria, al punto da palesarle il desiderio di vedersi fuori dal programma. C’è, tuttavia, da capire se questa volontà nasce solamente dal desiderio fisico o se c’è da parte di Simone Dell’Agnello anche la voglia di conoscere meglio Vittoria e di frequentarla. In attesa di scoprire cosa accadrà al falò di confronto della ragazza col fidanzato Alex, non mancano le prime segnalazioni su cosa è accaduto con Simone dopo il falò di confronto.