Temptation Island 2024: Lino nei guai, spuntano le chat privata con una ragazza/ Alessia in crisi e…

Il crollo di Alessia a Temptation Island 2024

La prima puntata di Temptation Island 2024 è stata in gran parte dedicata a Lino e Alessia che, dopo quattro anni di fidanzamento, hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto. Una decisione presa da Alessia che ha ammesso di non fidarsi del fidanzato che, poche ore dopo l’arrivo nel villaggio, ha cominciato ad interagire con le ragazze single scatenando la pronta reazione della fidanzata. Le parole e gli atteggiamenti di Lino non sono affatto piaciuti ad Alessia che ha chiesto il falò di confronto al quale, tuttavia, Lino non si è presentato. Davanti a Filippo Bisciglia e alle altre fidanzate, Alessia non ha retto il colpo e dopo aver spiegato che continuerà a chiedere il falò fino a quando il fidanzato non si presenterà, è crollata.

“Lui fa schifo. Ho il cuore a mille e me ne voglio andare. Non ce la faccio a vedere tutti questi video non posso farcela. Quanto è viscido. Il problema è lui e non sono io. Io non ce la faccio più, me ne voglio andare via adesso“, le dure parole di Alessia che è stata consolata dall’amica Martina la quale le ha consigliato di lasciare Lino e riprendere in mano la sua vita.

Le chat private di Lino con una ragazza prima di Temptation Island 2024

Dopo aver rifiutato il falò di confronto con la fidanzata Alessia, Lino ha continuato a flirtare con le ragazze tentatrici lasciandosi andare ad una serie di complimenti nei loro confronti non risparmiando critiche alla fidanzata. “Quanto sono belle le donne? Se faccio i complimenti anche alla mia donna? No! Perché la mia è moscia. Io sono un tipo creativo e divertente, ma con la mia fidanzata siamo dei morti. Lei purtroppo è il mio esatto contrario“, le parole di Lino che hanno scatenato il web che si è scagliato contro di lui.

Nel frattempo, sui social, sono spuntate le chat private di Lino con una ragazza che ha condiviso lo screenshot di alcuni messaggi ricevuti da Lino e che in poco tempo non solo sono diventati virali, ma hanno scatenato la polemica.











