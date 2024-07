Temptation Island 2024 puntate: quante sono, quando finisce e streaming/ La data della finale

Temptation Island 2024, quante puntate mancano e quando va in onda la finale

Questa sera, giovedì 11 luglio 2024, va in onda la terza puntata di Temptation Island 2024 come sempre in prima serata su Canale5. Il docu-reality dei sentimenti per eccellenza dell’estate televisiva italiana torna con un nuovo imperdibile appuntamento dopo i colpi di scena della scorsa puntata, uno su tutti il falò di confronto di Christian e Ludovica con conseguente addio della coppia. In attesa di scoprire cosa accadrà questa sera, riepiloghiamo quante puntate mancano alla fine di questa edizione, quando andrà in onda l’ultimo atto e come vedere il programma in streaming.

Dopo la terza puntata in onda stasera, al gran finale di Temptation Island 2024 mancheranno ancora 3 appuntamenti per un totale di 6: le prossime puntate, se nulla cambia nella programmazione tv e se la messa in onda della trasmissione viene confermata per il giovedì sera fino a fine edizione, dovrebbero dunque andare in onda il 18 luglio, il 25 luglio e il 1 agosto, data questa della papabile ultima puntata. Il condizionale, però, al momento resta d’obbligo.

Temptation Island 2024, dove vedere il programma in tv e in streaming

Dov’è invece possibile vedere le puntate di Temptation Island 2024 in tv e in streaming? Sul piccolo schermo il programma va in onda ogni giovedì sera su Canale5, in prima serata alle ore 21.20 circa, ma può anche essere seguito in diretta streaming attraverso la piattaforma di Mediaset Infinity o scaricando l’app per vedere la puntata in contemporanea alla diretta televisiva; con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile recuperare l’inizio a puntata già iniziata attraverso il tasto restart.

Lo streaming delle puntate di Temptation Island 2024 è disponibile anche sul sito di WittyTv; sempre su Mediaset Infinity e WittyTv, inoltre, è possibile recuperare tutte le puntate, compresi i filmati relativi alle coppie in gioco, a disposizione degli utenti per tutta la durata dell’edizione e sono anche disponibili le clip relative alle edizioni precedenti.

