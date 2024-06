Chi sono Vittoria e Alex, quinta coppia di Temptation Island 2024/ “Non mi fa sentire inclusa nella sua vita”

Temptation Island 2024, Vittoria ed Alex quinta coppia: chi sono?

Finalmente c’è la data, il viaggi nei sentimenti del reality di Canale 5 andrà in onda a partire dal prossimo giovedì 27 giugno, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto ed in questi giorni sui profili social del programma e sul sito WittyTv ad uno ad uno vengono mostrate le sei coppie che si metteranno in gioco e proprio nelle scorse ore è stata annunciata la quinta coppia di Temptation Island 2024: Vittoria ed Alex, chi sono?

I cenni biografici su di loro sono veramente scarni, Vittoria ha 34 anni, non si conosce invece l’età di Alex. A chiamare alla trasmissione è stata proprio la giovane perché pretende maggior considerazione da parte del suo fidanzato. Vittoria ed Alex di Temptation 2024 stanno insieme da un anno e mezzo ma la giovane non si sente inclusa totalmente nella sua vita: “Voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita.”

Vittoria e Alex di Temptation Island 2024: prima lite già nel promo

La quinta coppia ufficiale di Temptation Island 2024 ha litigato già nel promo di presentazione. Nel dettaglio la 34enne, mentre lamentava la poca considerazione del suo fidanzato ha raccontato un aneddoto emblematico: “È successo che al suo compleanno io non sono stata invitata, gli invitati dovevano essere solo maschi, e invece ho scoperto che c’erano anche femmine.” A questo punto Alex ha cercato di difendersi: “Era un locale, c’erano uomini e donne. Non l’avevo organizzata io mi hanno fatto una sorpresa” e lei di contro ha aggiunto alzando la voce: “Sì, ma erano al suo tavolo. Il fatto è che tu devi avere sempre ragione, ma io sono pronta ad andarmene”. Insomma si prevedono scintille per questa coppia.

Alex e Vittoria sono la quinta coppia del reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, con loro sono pronti a partire anche: Siria Pingo e Matteo Vitali, Jenny Guardiano e Tony Renda, e ancora Martina De Ioannon e Raul Dumitras, Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti. Le coppie dovranno resistere ai tentatori ed alle tentatrici, dovranno capire e mettere a fuoco i loro sentimenti per capire se continuare la loro relazione o meno, superando anche il temibile falò di confronto.













