Temptation Island 2024: quanto dura, orario, puntate e come vederlo/ Dalla diretta streaming alle repliche

Quanto dura Temptation Island 2024 e da quante puntate è composta questa edizione

Oggi 27 giugno 2024 parte ufficialmente Temptation Island 2024. La nuova edizione ritrova Filippo Bisciglia alla conduzione e alla gestione dei falò che vedranno protagoniste sette coppie di fidanzati in crisi, alla ricerca di una seconda chance per il loro amore. La durata della permanenza delle coppie e dei single all’Is Morus Relais è di 21 giorni, che televisivamente parlando si traduce in sei puntate che andranno in onda sempre di giovedì (salvo qualche cambio di palinsesto in extremis).

Oltre alle consuete sei puntate di Temptation Island 2024 potrebbe esserne prevista una extra che racconterà al pubblico cos’è accaduto alle coppie un mese dopo il loro addio al programma. Se, dunque, le puntate saranno sei in tutto, l’ultima puntata è prevista per giovedì 1 agosto; qualora, invece, la trasmissione avrà un episodio extra, il finale potrebbe essere l’8 agosto.

Come seguire Temptation Island 2024 in diretta streaming e come vedere le repliche del reality

Questa sera, su Canale 5 a partire dalle 21.30, inizieremo a conoscere le sette coppie che sono state scelte per Temptation Island 2024 e gli oltre venti single, tra uomini e donne, che rimarranno al loro fianco per i 21 giorni previsti. Sarà possibile seguire la puntata in diretta su Canale 5, come detto, ma anche in streaming su Mediaset Infinity (cliccando qui). Il debutto della nuova edizione sarà corredato, in streaming, da una serie di filmati attraverso i quali i telespettatori potranno recuperare ogni momento andato in onda. Qualora, invece, non riusciste a vedere la prima puntata in diretta o avreste voglia di rivederla, è possibile farlo sempre su Mediaset Infinity ma dal giorno successivo alla messa in onda.











