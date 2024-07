Anticipazioni Temptation Island 2024, 3a puntata del 11 luglio 2024/ Alessia esplode e infrange regolamento?

Temptation Island 2024 anticipazioni, Alessia in crisi con Lino infrange il regolamento?

Si è appena conclusa la seconda puntata del viaggio nei sentimenti ma già le attenzioni sono tutte rivolte alla 3a puntata di Temptation Island 2024 che andrà in onda giovedì prossimo, 11 luglio 2024. Dalla breve clip conclusiva trasmessa a fine puntata si scopre che se ne vedranno delle belle, la sette coppia saranno al giro di boa e qualcuno potrebbe perdere la pazienza e compiere gesti affrettati.

Ad essere in piena crisi sarà Alessia Pascarella. La 30enne napoletana dopo aver visto tantissimi video sul suo fidanzato Lino Giuliano sempre più vicino alla single Maika ha chiesto per ben due volte i falò di confronto immediato. Entrambe le volte il 29enne ha rifiutato ma la ragazza è decisa ad andare fino in fondo. Vuole un confronto con il suo ragazzo e lo avrà sia che lui voglia o non voglia. Ed è per questo che sembra proprio che Alessia scavalchi la recinzione del villaggio delle fidanzate per andare in quello di fidanzati ma ovviamente ciò è vietato dal regolamento. Dai rumor dei giorni scorsi si sa che una coppia di Temptation Island 2024 è stata squalificata per aver infranto il regolamento: sono Lino e Alessia?

E non è tutto perché dalle anticipazioni sulla 3a puntata di Temptation Island 2024 si scopre che grande spazio avrà anche la coppia formata da Raul Dumitras e Martina De Ioannon, quest’ultima ha iniziato a flirtare con il single Carlo Marini scatenando la dura reazione del fidanzato. Raul è in preda alla gelosia e nella prossima puntata, vendendo altri video sulla fidanzata avrà una violenta reazione. Spazio avranno, infine, anche le altre coppie: Siria e Matteo, Jenny e Tony, Vittoria e Alex, Gaia e Luca. Mentre Ludovica e Christian hanno abbandonato il reality anticipatamente. Dopo aver visto dei video della sua fidanzata Ludovica sempre più vicina al single Andrea (hanno fatto anche una doccia insieme) Christian ha chiesto il falò di confronto anticipato scengliendo poi di uscire separati.











