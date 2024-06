Temptation Island 2024, Selvaggia Lucarelli attacca Raul: “Gelosia? Sta migliorando”/Rudy Zerbi punge Tony

Raul Dumitras di Temptation Island 2024 e l’ironia amara di Selvaggia Lucarelli: “Sta migliorando sulla gelosia”

Ha preso il via anche questa edizione del viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia e ieri sera è andata in onda la prima puntata. È venuto fuori qualcosa in più sulle sei coppie protagoniste, una settima si unirà più avanti, ed ovviamente in molti si sono riversati sui social a commentare le varie dinamiche anche i volti noti come Selvaggia Lucarelli, Rudy Zerbi e tanti altri. La giornalista e giurata di Ballando con le stelle, infatti, tra ironia pungente e frecciate si è concentrata soprattutto su un protagonista in particolare: Raul Dumitras, fidanzato di Martina De Ioannon.

Nel dettaglio, Raul e Martina di Temptation Island 2024 stanno insieme da tempo ed è stata la ragazza a chiamare alla trasmissione perché stanca della sua gelosia. Gelosia che è venuta fuori già nella prima puntata quando è esploso più volte, perché il tentatore Carlo si era permesso di appoggiare un braccio su Martina. Selvaggia, divertita e ironica, riporta sulle sue stories l’accaduto. Selvaggia Lucarelli contro Raul di Temptation Island 2024 dunque ha lanciato attraverso il suo profilo Instagram una serie di frecciate e battute. Postando una foto del giovane fidanzato con espressione corrucciata e arrabbiata ha commentato: “Lui è a Temptation Island per superare la sua gelosia”. Successivamente ne ha postata un’altra, con sguardo ancora più irato, aggiungendo ironica: “Sta migliorando”. Ed infine ha postato una terza istantanea del concorrente, a cui associa la celebre faccia del Joker.

E mentre Selvaggia Lucarelli si è concentrata su Raul ponendo l’accento sulla sua eccessiva gelosia, un altro volto noto della televisione si è scagliato ironicamente contro Tony di Temptation Island 2024. Nella coppia formata da Tony e Jenny lui ha ammesso tranquillamente di avere un doppia vita e di aver tradito molte volte la sua ragazza. Ha poi aggiunto di avere una doppia vita e di essere come Dottor Jekyll e Mr Hide. Inutile dire che la frase sulla doppia personalità ha fatto il giro del web scatenando ironia e ilarità. Ed anche Rudy Zerbi con una Instagram storie ha lanciato la frecciata: “C’ho il Mr Hyde” come mantra di vita che userò per sempre quando faccio qualche cazz**a… Tony ti amo già alla prima puntata di Temptation Island 2024.”











