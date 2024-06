Tony spiazza Jenny a Temptation Island 2024: “Io come Dr Jekyll and Mr Hyde”/ “Avevo una doppia vita…”

Tony stupisce la fidanzata Jenny a Temptation Island 2024 con una confessione choc: “Avevo una doppia vita”

Come se non sapesse di essere ripreso dalle telecamere e che tutto ciò che dice viene direttamente mostrato alla fidanzata, Tony a Temptation Island 2024 confessa di non essere con Jenny se stesso al 100% e di aver anzi avuto fino a qualche tempo fa una doppia vita. “Da questo percorso mi aspetto di cambiare quello che ho fatto fino ad adesso, avevo una doppia vita fino a qualche anno fa”, annuncia Tony nel confessionale fatto alle telecamere di Temptation Island.

“Avevo questa vecchia vita, un Mr Hyde che prendeva il sopravvento sulle situazioni.” ha continuato a spiegare il fidanzato di Jenny, lasciandola senza parole. E a proposito della fidanzata ha aggiunto: “Poi è arrivata Jenny e ho dovuto metterlo sotto chiave, anche se Jenny non conosce il mio Mr Hyde, ma immagina e pensa cosa può accadermi quando lei non c’è. Penso di saperlo gestire, ci provo, fino ad adesso non ho avuto scarsi risultati, ci sono riuscito.”

Tony allarma Jenny: “Mr Hyde prende il sopravvento quando lei non c’è”

Tony avrebbe insomma ammesso di essere totalmente diverso, e dunque ben poco fedele, quando quest’altra parte di se prende il sopravvento, cosa che potrebbe accadere molto presto. Lui stesso ha infatti aggiunto: “Quando non c’è Jenny questo Mr Hyde prende il sopravvento e riaffiora la mia vecchia vita. Con le ragazze ho un approccio diverso, sempre con i doppi sensi, come se ci stessi provando, lascio il dubbio per capire se posso piacere, se ci può stare la tipa”. Di fronte a queste rivelazioni, Jenny è letteralmente scioccata: “Ma sta scherzando? Quindi lui ha due personalità e quindi anche più donne?”. “Sì, è chiaro!” le conferma l’ormai amica Alessia.











