Temptation Island 2024 settembre: Alfonso e Federica in crisi

Dopo otto anni insieme, Federica Petagna e Alfonso D’Apice stanno vivendo una crisi importante nel villaggio di Temptation Island 2024 settembre dove lei ha raccontato di non riuscire a vivere liberamente i suoi 20 anni a causa della gelosia di lui. La storia di Alfonso e Federica sta creando diverse discussioni sui social e, dopo la messa in onda della prima puntata, sono tanti i rumors su quello che accadrà nelle prossime puntate. In particolare, stando ad alcune anticipazioni, Alfonso e Federica si sarebbero lasciati al termine del falò di confronto.

Secondo quanto racconta una fonte in esclusiva a Isa e Chia, Federica e Alfonso sarebbero ancora insieme nonostante la crisi vissuta a Temptation Island. A confermare l’indiscrezione sarebbe l’immagine shatsapp di lui.

Alfonso e Federica dopo Temptation Island 2024: la segnalazione

“Nelle ultime ore, però, una fonte che noi di Isa e Chia riteniamo molto affidabile, ci ha confidato che attraverso amici comuni ha avuto modo di vedere in prima persona la chat di Whatsapp con Alfonso e che quest’ultimo ha ancora come immagine una foto in cui lui e Federica si baciano”, scrive in esclusiva il portale Isa e Chia.

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, Alfonso e Federica potrebbero stare ancora insieme. La loro, del resto, è una storia importante nata quando lui aveva 17 anni e lei 12. Cresciuti insieme, ad un anno dall’inizio della convivenza, Alfonso e Federica avrebbero deciso di continuare a stare insieme provando a superare i problemi che li hanno portati a partecipare a Temptation Island 2024 settembre.