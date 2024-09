Federica Petagna e Alfonso D’Apice coppia di Temptation Island 2024 settembre: scopriamo chi sono

Tra le coppie di Temptation Island 2024 settembre, spicca la presenza di Federica Petagna e Alfonso D’Apice che partecipano al programma per una scelta di lei. Federica ha solo 20 anni e da ben 8 anni è fidanzata con Alfonso che sarebbe talmente geloso di lei da impedirle anche di uscire con le amiche. Federica lavora come estetista specializzata in manicure e smalto e ha una pagina dedicata alla sua attività. Si è fidanzata con Alfonso quando era piccolissima vivendo con lui tutte le sue esperienze.

Perugia, 3 morti in un casolare a Fratticiola Selvatica/ Strage in famiglia: ipotesi omicidio suicidio

Alfonso, invece, ha 25 anni ed è direttore di un locale che organizza eventi. Pur essendo entrambi giovanissimi, i due convivono da un anno e la convivenza ha reso ancora più importanti i problemi di gelosia. Federica, infatti, stanca di non riuscire a vivere la propria età, ha deciso di mettere alla prova il fidanzato che, da parte sua, pur ammettendo di essere geloso, ritiene di avere ragione non ricevendo le rassicurazioni che vorrebbe

Maria Rosaria Boccia, dagli occhiali smart ai dubbi su eventi e viaggi/ Lucarelli: "Foto prese da internet"

Federica Petagna e Alfonso D’Apice: il web si schiera

La storia di Federica Petagna e Alfonso D’Apice ha scatenato i commenti del web sin dalla pubblicazione del video di presentazione sulla pagina Instagram di Temptation Island. Diversi utenti, infatti, hanno riconosciuto nella loro storia alcuni elementi della storia di Giuseppe e Gabriela, protagonisti della penultima edizione del programma condotto da Filippo Bisciglia. Come Federica e Alfonso, anche Gabriela e Giuseppe erano fidanzati da tanti anni pur essendo giovanissimi e avevano problemi di gelosia.

Il web, inoltre, si è già schierato dalla parte di Federica dandole consigli prima ancora della messa in onda della prima puntata: “Prenditi la tua vita in mano Federica!!!!”, “Scappa Federica”, “Scappa finché puoi Fede“, sono alcuni dei commenti degli utenti.

Open Arms, Lega a difesa di Salvini: "Processo politico"/ "Caso unico in Occidente, ma non ci intimidiscono"