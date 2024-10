Temptation Island 2025 ci sarà o salterà dopo due edizioni nello stesso anno?

Questa sera, 22 ottobre 2024, si conclude l’edizione di settembre di Temptation Island 2024. Per la prima volta, il programma condotto da Filippo Bisciglia è andato in onda due volte con lo stesso format, accontentando i tantissimi fan che ritenevano insufficiente una sola edizione all’anno. Così, a distanza di due mesi dalla fine dello show canonico di giugno-luglio, Bisciglia è tornano con nuove coppie e protagonisti. Il che ci porta però a porci una domanda: Temptation Island 2025 ci sarà?

Fabio e Sara stanno ancora insieme dopo Temptation Island 2024?/ Dopo il perdono di lei...

Una domanda per nulla scontata, se si pensa proprio alla doppia edizione di quest’anno. La programmazione del reality delle coppie, negli ultimi anni, non è stato del tutto regolare. È infatti capitato che un anno Temptation Island non sia andato in onda per poi, come visto, tornare con una duplice edizione.

Cosa sappiamo di Temptation Island 2025

C’è però una sola certezza alla quale possiamo aggrapparci ed è il successo che il format formato Fascino ha finora sempre riscosso. Lo conferma proprio il fatto che, pur andando in onda due volte nello stesso anno e a pochi mesi di distanza, Temptation Island 2024 abbia non solo entusiasmato il pubblico di Canale 5, ma abbia inoltre confermato il suo successo in fatto di ascolti. In virtù di questo, è probabilmente difficile credere che anche nel 2025 ci saranno due edizioni di Temptation Island – una in estate e l’altra in autunno – mentre è quasi certo che almeno una delle due ci sarà. Rinunciare ad un successo tale sarebbe controproducente e, soprattutto, creerebbe grossa delusione nei telespettatori del reality di Canale 5. Non resta, a questo punto, che attendere la conferma di Filippo Bisciglia alla fine dell’ultima puntata di quest’anno.

Alfonso D'Apice, chi è il fidanzato di Federica a Temptation Island 2024?/ Guarito dalla gelosia? Parere web