Dopo essere stato beccato a cena con la tentatrice Maika Randazzo, Alex Petri di Temptation Island è stato visto anche con un altra tentatrice, intento in un bacio appassionato. Ma cos’è successo? Le riprese di Temptation Island 2024 sono ormai finite da qualche tempo e le coppie stanno ripensando al loro futuro. Dopo la fine della relazione con Vittoria, che si è innamorata del single Simone, anche Alex Petri vuole darsi alla pazza gioia, un po’ come il suo “collega” Lino, che nell’ultimo periodo ha avuto una brevissima frequentazione con Maika Randazzo.

Temptation Island 2024 quando inizia?/ Coppie, anticipazioni e novità della nuova edizione

Ed è proprio con quest’ultima che Alex è stato visto qualche tempo fa, scatenando il gossip su una nuova relazione. Il tutto si è spento quando l’ex fidanzato di Vittoria è stato visto con un’altra tentatrice ancora. Si tratterebbe di Nicole Belloni, un’altra delle tentatrici che ha riscosso maggior successo nella scorsa edizione di Temptation Island. Nel villaggio era proprio con lei che Alex aveva instaurato un rapporto un po’ troppo profondo per i gusti di Vittoria, ed è proprio lei che ha pubblicato una storia in cui lui bacia la tentatrice Marta Moretti, con una didascalia sulla foto che dice “È tutto uno scherzo”.

Temptation Island settembre 2024, registrazioni e quando inizia su Canale 5/ "Coppie già scelte": chi sono?

Temptation Island, come procede tra Simone Dell’Agnello e Vittoria Bricarello

Nonostante il gesto goliardico, lo scatto non ha convinto i fan, che lo hanno letto come uno smacco nei confronti di Vittoria, la sua ex. Ultimamente, lui insieme a Lino Giuliano si sta mostrando spesso con gli altri concorrenti del programma Temptation Island, tra cui Marta Moretti, Raul Dumitras e Luca Bad. Intanto a quanto pare tra Vittoria Bricarello e il tentatore Simone Dell’Agnello procede a gonfie vele: i due si continuano a frequentare e sembra stia nascendo qualcosa, anche se nessuno di loro ha ancora confermato nulla.

Alessia e Lino, è guerra dopo Temptation Island 2024/ Accuse e chat private, lui furioso: "Quanta cattiveria"

Per altri concorrenti di Temptation Island invece è crisi totale, come tra Maika e Lino che si sono lasciati a suo di frecciate. Vittoria e Simone, invece, sembrano aver trovato proprio la loro anima gemella. Un percorso nato piano piano e costruito all’interno del villaggio, culminato in numerosi baci prima del falò di lei con Alex Petri. Lei ha poi smentito che con il fidanzato ci fosse una relazione “fake”, dicendo di non essersi mai accorta dei suoi continui tradimenti.