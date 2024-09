Come sappiamo, anche la relazione tra Vittoria Bricarello e Simone Dell’Agnello di Temptation Island è finita, e non nel migliore dei modi. Nelle storie di Lorenzo Pugnaloni è apparso un post, che vedrebbe addirittura una coalizzazione dell’ex Alex Petri e del tentatore di Temptation Island contro la ragazza, dato che è spuntata una foto in cui sono sorridenti insieme a Milano, quasi a darsi manforte. La foto è uscita il 22 settembre e subito ha scatenato i fan, rimasti sorpresi di vedere Alex Petri e Simone insieme, soprattutto dopo il passato burrascoso e le numerose frecciate che si sono inviati sui social. Una volta finita la relazione con Vittoria, si sono dunque incontrati sorprendendo l’intero web.

È passato pochissimo tempo da quando Vittoria Bricarello si è scagliata contro Simone dandogli dell’uomo falso e manipolatore. La ragazza, ex di Alex Petri, ha comunicato la rottura ai fan, scrivendo che la relazione è ufficialmente finita. Domenica 22 settembre, solo poche ore dopo l’avviso della fine della storia, Lorenzo Pugnaloni ha postato una storia che ritrae Alex e Simone insieme a Milano. I due appaiono sorridenti e complici, creando una vera e propria immagine-stoccata nei confronti della ex. Dopo Temptation Island, tutti avevano scommesso su una grande storia d’amore con Simone Dell’Agnello, ma a quanto pare non sembra esserci futuro.

Temptation Island, Simone Dell’Agnello e Alex Petri insieme. Parla Vittoria: “Non associatemi mai più a lui”

Come mai Simone Dell’Agnello e Alex Petri si sono trovati insieme a Milano? Pare che i due ex concorrenti di Temptation Island si trovassero allo stesso evento lavorativo, e che in questa occasione abbiano accantonato gli attriti del passato e le infinite frecciate che si sono mandati dopo il programma. Dopotutto il loro percorso è stato abbastanza burrascoso e particolare: Vittoria, prima di presentarsi al falò dal fidanzato, si è lasciata andare in un lungo bacio con Simone a Temptation Island, del quale si era probabilmente innamorata.

La loro storia d’amore, però, è durata pochissimo. Entrambi avevano dichiarato di voler iniziare a conoscersi piano piano, anche se lo stesso Simone sembrava essere piuttosto coinvolto nella nuova relazione. Poi il colpo di scena, Vittoria Bricarello compare sui social chiedendo ai suoi follower di non parlare più del tentatore, e soprattutto, di non associarlo più al suo nome. Dopo questa uscita, la ragazza non ha più avuto nessun contatto con lui, definendolo una persona manipolatrice e poco sincera. Nessuno sconto di pena per Simone, che oggi si prende la sua “rivincita” facendo amicizia con l’ex rivale di Temptation Island. Che intreccio!