Temptation Island, Antonio smascherato dalle amanti/ “Annamaria lo perdona, lui..”

Solo ieri ha avuto inizio la nuova edizione di Temptation Island che trova tra le coppie protagoniste quella composta da Annamaria e Antonio. Il problema sembra essere chiaramente il ragazzo che, oltre ad essere molto più giovane di lei, l’ha già tradita in passato. E infatti, anche nel villaggio dei fidanzati, Antonio è stato il primo a rapportarsi in modo più ravvicinato alle tentatrici. Mentre va quindi in onda questo suo aspetto, a parlare sul web sono state addirittura le sue amanti. Su Instagram, infatti, alcune ragazze hanno elencato i tradimenti di Antonio, svelando anche date di incontro e cosa è accaduto (il tutto, chiaramente, condito da non poche accuse).

Antonio accusato dalle amanti dopo Temptation Island: “Ecco quando ha tradito Annamaria”

Due ragazze, in particolare, hanno dichiarato di aver incontrato Antonio negli ultimi mesi. “Il 31 dicembre 2019 stava a casa mia, figurati un po’”, ha scritto una su Instagram. Un’altra amante ha invece raccontato di essere andata dal medico con lui a Sorrento l’anno scorso. “Quante palle hanno detto, lui fidanzato da 2 anni e mezzo… Ma tutt’apposto?”, si legge ancora. E un’altra donna continua: “Antonio usciva con me a dicembre, non sapevo fosse fidanzato”. Ma le bugie di Antonio non si sarebbero fermate qui, anzi, una presunta amante svela ancora che “Non cambierà mai! Mai avuto dubbi su di lui, grande attore. Io addirittura sapevo che giocava a calcio e l’anno scorso che la figlia era la nipote”. Dichiarazioni pesanti che potrebbero presto avere importanti ripercussioni su Antonio e Annamaria…

