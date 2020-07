Annamaria e Antonio, Temptation Island/ Il tradimento di lui e l’ultima chance di recuperare il rapporto…

Annamaria e Antonio sfideranno la sorte a Temptation Island 2020: i due fidanzati stanno insieme da due anni e mezzo e vivono a Napoli. Grazie al loro video di presentazione, scopriamo che è lei ad avere dei dubbi sul loro futuro. Antonio l’ha tradita diverse volte e ora ha bisogno di sapere se si può fidare di lui oppure no. Come altre coppie, anche la loro presenta una forte differenza d’età: lui ha 33 anni e lei dieci anni in più. Annamaria poi ha già un matrimonio alle spalle ed è mamma di una bambina di tre anni, avuta da una relazione precedente. Per Antonio prova un amore intenso e forte, ma i dubbi non mancano. Anche se lui dimostra di avere un grande affetto anche per la sua bambina. “Partecipo a Temptation island per dimostrare ad Annamaria che sono cambiato”, dice Antonio, “che di me si può fidare e mi auguro che lei capisca che sono pronto ad essere l’uomo che vuole”. Sarà davvero così? In base alle ‘scappatelle’ già avvenute, è facile credere che per il lui della coppia sarà difficile non cedere al fascino delle Tentatrici.

Annamaria e Antonio, sarà lui a cedere alle tentazioni?

Annamaria e Antonio stanno per affrontare i classici 21 giorni di separazione imposti da Temptation Island 2020. Un’impresa da non sottovalutare per entrambe le parti, anche se per ora è il lui della coppia ad avere più difficoltà a non cedere a determinati desideri. “Voglio partecipare per capire se lui è la persona giusta per me, non per l’età, ma per l’immaturità che mi ha dimostrato”, dice la segretaria napoletana nella clip di presentazione. Nonostante i tradimenti, Annamaria ha sempre perdonato il compagno, per via di quella grande paura di rimanere da sola. Oggi le cose però sono diverse ed è Antonio a dover dimostrare di tenere al loro rapporto, oltre ad essere cambiato. “Di due cose sono sicuro nella vita: una è che sono napoletano, l’altra è che mi piacciono le donne. Il problema sono io perché mi è capitato di fare dei piccoli errori”, ha ammesso lui. Nonostante questo, è stato Antonio a voler partecipare al programma proprio per mostrare il nuovo se stesso alla fidanzata. Annamaria però non è certa del loro futuro: riusciranno a sopravvivere al distacco?

