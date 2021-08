Temptation Island cancellato?/ “Il programma chiude”, De Filippi pronta a sostituirlo

La notizia lanciata nelle ultime ore da TvBlog sta già scatenando il panico tra i fan di Temptation Island. Stando a quanto fa sapere il noto portale, il reality dell’estate condotto da Filippo Bisciglia potrebbe non esserci il prossimo anno. Insomma, quella andata in onda pochi mesi fa potrebbe essere stata l’ultima edizione del programma. Il pericolo nasce dal fatto che non ci sarebbe l’accordo tra la Fascino, società controllata al 50% da Maria De Filippi e da Rti-Mediaset e Banijay, che detiene i diritti internazionali del format.

Questo vuol dire che al posto di Temptation, è in progetto un nuovo programma che prenderà dunque il suo posto. Secondo la fonte “la nuova misteriosa produzione di Fascino (non condotta dalla De Filippi, che ne sarà solo produttrice) potrebbe essere proprio il titolo che andrebbe a sostituire Temptation Island nel palinsesto della rete ammiraglia del Biscione.”

Temptation Island non tornerà il prossimo anno? Maria De Filippi pronta a sostituirlo

Al momento non ci sono dettagli su questa trasmissione che andrebbe dunque a sostituire Temptation Island “ma circola l’indiscrezione secondo cui avrebbe come protagonisti delle coppie e potrebbe riprendere un vecchio progetto, mai andato in porto. Ci riferiamo a Ultima fermata, che alcuni fa sembrava destinato alla conduzione di Stefano De Martino”, scrive TvBlog.

Maria De Filippi, insomma, non si ferma ed è pronta a creare la sua personale versione del reality di Canale 5. Ricordiamo che la cosa è già accaduta in passato, quando Italia’s Got Talent (che poi passò a Sky-Tv8), venne sostituito con Tu sì que vales.

