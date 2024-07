Temptation Island 2024, Martina e Raul si rimetteranno insieme?

Ieri sera si è concluso il viaggio nei sentimenti, Filippo Bisciglia ha portato in porto la barca con al suo interno le coppie del programma, e dopo la fine di Temptation Island 2024, come da tradizione si fanno pronostici e si rincorrono segnalazioni su quello che potrebbe essere il futuro dei protagonisti. Tra i volti di questa edizione è impossibile non citare Raul e Martina, coppia che ha deciso di chiudere la storia nel format di Canale Cinque, anche se c’è chi è pronto a giurare che quello tra di loro sia solamente un addio momentaneo, come l’esperta di gossip Deianira Marzano che raccolto una segnalazione piuttosto importante.

Nel messaggio giunto alla gossippara si fa riferimento un possibile ritorno di fiamma tra Martina e Raul: “Lei dopo l’estate tornerà da lui, è molto capricciosa e viziata, Raul l’accontentava in tutto, dallo shopping alle vacanze di lusso in tutto il mondo, lui è un imprenditore che lavora molto ed è più benestante di Carlo” si legge nel messaggio e vedremo se nelle prossime settimane ci sarà qualche novità in merito.

Raul e Martina, il falò finisce male e arriva l’addio

La puntata finale di Temptation Island 2024, come ampiamente prevedibile, ha regalato numerosi colpi di scena ai telespettatori, anche se la storia tra Martina e Raul ha regalato il finale forse più prevedibile alla vigilia: “Io a volte sono freddo e chiuso ma so bene come voglio la mia relazione, a me non serve il pepe lei non può essere gelosa di me perché nella relazione che dico io so bene quello che voglio”.

Poi è arrivato il momento del falò, dove sono parse evidenti le due posizioni contrastanti, Raul ha provato a ricucire lo strappo con Martina, sottolineando le sue problematiche: Quando espongono un problema mi fermi dicendo che sono pesante, quando hai capito le tue cose mi dovevi chiamare alle altre persone non ci pensi? Sei stata frivola e banale come sempre” lo sfogo dell’imprenditore che agli sgoccioli dell’appuntamento con Martina si è ritrovato sbattuto in faccia la realtà a Temptation Island 2024, la ragazza ha deciso di prendere un’altra strada, certa di aver bisogno di un’altra relazione.