Temptation Island, chi stanno insieme o si sono lasciati e chi sta con tentatori e tentatrici?/ Futuro coppie

Temptation Island: quali coppie delle scorse edizioni stanno ancora insieme? Da Mirko e Perla e Nello e Carlotta

Ogni giovedì in prima serata su Canale5 le vicende delle sei coppie di fidanzati attraverso il viaggio nei sentimenti tiene incollati davanti allo schermo un numero sempre crescente di telespettatori. La puntata di ieri, infatti, è stata vista 3.629.000 spettatori con uno share del 30.96%. Tuttavia Temptation Island va in onda da dieci anni nel corso del quale sono state tantissime le coppie che si sono confrontate con tentatori e tentatrici ed hanno affrontato il pinnettu e il falò di confronto. E dunque quali di queste coppie delle scorse edizioni di Temptation Island stanno ancora insieme? Molti siti, infatti, posto l’attenzione su alcuni di loro. Il ritorno di fiamma più recente è quello di Perla e Mirko che dopo essersi ritrovati nella casa del Grande Fratello 2024 hanno capito di provare ancora dei forti sentimenti l’uno per l’altra.

Raul bacia una tentatrice a Temptation Island 2024?/ Spunta l'anticipazione choc (con foto): cos'è accaduto

E altra coppia iconica è quella formata da Carlotta e Nello dopo un periodo di pausa si sono ritrovati e si sono sposati nel 2022. Ora sono in attesa del primo figlio che nascerà a ottobre ed è un bel maschietto. C’è poi chi, dopo aver messo alla prova il proprio amore è pronto al grande passo del matrimonio come Oronzo e Valentina che si sposeranno l’anno prossimo. Invece nel 2022 si sono sposati Raffaela e Andrea, che oggi sono più uniti che mai. Mentre Ciavy e Valeria, che hanno partecipato al programma quattro anni fa, dopo essersi lasciati davanti al falò di confronto sono ritornati insieme ed hanno deciso di andare a convivere. Chiude il cerchio una delle coppie che ha partecipato alle prime edizioni di Temptation Island, quella formata da Alessandra ed Emanuele, sposati dal 2016 i due hanno avuto ben quattro figli ed appaiono ancora felici e innamorati come il primo giorno nonostante nel programma non siano mancati gli alti e bassi.

Lino e Maika, lite furiosa tra a Temptation Island 2024/ La tentatrice lo asfalta:"Mi rompi il caz*o!"

Temptation Island: quali coppie si sono lasciate e chi sta insieme ai tentatori e le tentatrici

Per quanto riguarda, invece, le coppie scoppiate a Temptation Island in questi anni, sono talmente tante che è impossibile fare l’elenco completo. Gli ultimi in ordine di tempo sono Francesca Sorrentino e Manuel Maura che si sono detti addio proprio nei giorni scorsi mentre un’altra coppia rimasta nell’immaginario trash del reality è quella composta da Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma, ma anche il loro amore è naufragato. Tante invece sono le coppie in cui i fidanzati o le fidanzate si sono fidanzati con le tentatrici o le tentatrici ma nessuna di queste coppie è durata. Nella seconda edizione, andata in onda nel 2014, tra i tentatori c’era Andrea Damante.

Pagelle coppie Temptation Island 2024 terza puntata/ Alessia, Jenny e Gaia regine, debacle per Lino e Luca

All’epoca il giovanissimo dj mandò in crisi ben due coppie: Debora ed Emanuele e Giorgia e Andrea. Quest’ultima tra l’altro durante il falò di confronto lasciò il suo fidanzato per uscire con il tentatore. La storia d’amore tra Andrea Damante e Giorgia Lucini non durò molto, poco dopo il dj diventò tronista a Uomini e Donne dove scelse Giulia De Lellis ed il resto è noto. Più di recente ha fatto molto parlare il triangolo formato dalla coppia Mirko Brunetti e Parla Vatiero con la tentatrice Greta Rossetti. Triangolo che ha catturato l’attenzione al Grande Fratello prima che Mirko e Perla decidessero di ritornare insieme.











© RIPRODUZIONE RISERVATA